В правительстве просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана АТО, захватившего Кабмин
Источник:Минветеранов
В Минветеранов обратились к Офису генерального прокурора касательно ветерана, который пришел с гранатой в Кабмин. Просят учесть его психоэмоциональное состояние.
Обращение направили Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и председатель Консультативного совета при президенте по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.
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Денег для реабилитации защитников недостаточно
Вербицкая рассказала, что лично пообщалась с ветераном. Она напомнила, что мужчине вызвали врачей из-за плохого самочувствия.
К большому сожалению, такие ситуации нередки в связи с тем, что война оставляет свой след в душах Защитников, а финансирование на лечение и реабилитацию недостаточно для того, чтобы у них была возможность получить своевременную и качественную медицинскую и психологическую помощь,
– отметила политик.
Она добавила, что вскоре обратится относительно увеличения финансирования из бюджета для помощи тем, кто защищал нашу страну.
Что известно о "захвате правительства"
- Утром 4 августа неизвестный мужчина пришел с гранатой в здание Кабинета Министров. Он угрожал взорвать ее, если его не пустят внутрь.
- Чтобы остановить нападавшего, правоохранители привезли с другого конца Киева его друга. Тогда мужчина решил сдаться и извинился за свои действия.
- Этим человеком оказался ветеран АТО Владимир Прохнич. СМИ писали, что на войне он получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.
- Ветерану грозит до 15 лет тюрьмы.