Бизнес на конфиденциальных данных: СБУ разоблачила полицейских, которые за деньги прослушивали телефоны

Спецслужащие разоблачили незаконную схему, организованную работниками одного из отделов Нацполиции Украины. Собственно, правоохранители фактически продавали "услуги" по прослушиванию телефонных разговоров других людей.

Источники 24 Канала на условиях анонимности сообщили об этом разоблачении. Вероятно, поймали на незаконном "бизнесе" работников УОТМ Главного управления Национальной полиции Львовской области.

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Полицейские продавали секретную информацию

Уточним, что УОТМ – это управление оперативно-технических мер. Работники этого отдела с помощью специальных приборов могут в случае рабочей необходимости прослушивать телефонные разговоры других людей.

С 2017 года управление, о котором идет речь, возглавлял полковник, по имени Алексей, переведшийся из Ровенского ГУ НП. Кроме того, одним из главных фигурантов этого дела является оперуполномоченный, по имени Ростислав. Он как раз имел доступ к серверам, базам данных, секретной информации и сливал ее другим лицам за деньги.

В частности, продавал Ростислав, – очевидно, по указанию руководства, – "услуги" по прослушиванию телефонных разговоров чиновников, бизнесменов и даже депутатов. По крайней мере, вряд ли руководство могло не знать, что под его носом происходит такая незаконная деятельность.

Именно поэтому вместе с Ростиславом и Алексеем был отстранен от должности начальник отдела, по имени Юрий. Не нужно много думать, чтобы догадаться, что за продажу конфиденциальной информации фигурантам этого дела, если их вину докажет суд, грозит лишение свободы.

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