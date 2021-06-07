Освобождение пленных – это ложь, – Бигус показал последнюю серию "прослушки Медведчука"

Журналисты Bihus.Info обнародовали заключительную часть записей телефонных разговоров Виктора Медведчука. Они посвящены тому, как кум Путина прикрывался освобождением пленных, хотя на самом деле отстаивал свои экономические и политические интересы, а также интересы тогдашнего президента Петра Порошенко.

Выпуск является четвертым по порядку и называется "Пленные, газовые войны, электричество в Крым". Опубликовали видео расследователи на своем ютубе 7 июня.

Кстати Я к этим войскам не имею отношения, – Медведчук о ВСУ в разговоре с главарем боевиков

Обмены были успешными без Медведчука

Первые крупные и согласованные обмены пленными проводились без Медведчука, напоминает Денис Бигус. Осенью и зимой 2014 года, после старта минского процесса, удалось вернуть из плена полторы тысячи украинских военных. Этим занимались СБУ, волонтеры, общественные деятели. Тогда Медведчуком в переговорах и не пахло.

В то время, когда освобождали военных, Медведчук занимался "прокачкой" интересов Москвы в газовых переговорах. Например, летал в Москву, где встречался с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики России Александром Новаком.

Темами газа и электричества Медведчук начал заниматься намного раньше, чем его пригласили к обсуждению по обмену пленных. Пленные – во всех смыслах – это последнее, чем Медведчук занимался,

– рассказывает Денис Бигус.

Разговоры Медведчука о пленных: смотрите видео Bihus.Info

Обмен пленными – прикрытие, чтобы получить "бонусы"

Благодаря тому, что Виктор Медведчук был привлечен к обмену пленными, он мог в частности:

летать напрямую из Киева в Москву;

коммуницировать с Кремлем;

иметь легализованный контакт с боевиками.

Конечно, ему открывались и другие возможности – завладение трубой, заработок на угле и электроэнергии.

Освобождение киборга Рахмана

В ночь на 1 декабря 2015 года освободили киборга Рахмана – Андрея Гречанова. Как рассказывал публично Петр Порошенко, прежде, чем его освободили были многочисленные неудачные попытки.

Удалось его освободить якобы только после нормандских переговоров в Париже. Впрочем, как следует из пленок, отмечает Денис Бигус, три из четырех месяцев в плену Рахман провел только ради "пафосного видео". Освобождением Рахмана тогда занимался авгогонщик Алексей Мочанов. Однако его усилия были напрасными: все из-за того, что "вытащить" Рахмана должны были якобы для поднятия "президентского имиджа" Петра Порошенко.

В конце концов Андрея Гречанова обменяли на российского майора Владимира Старкова с позывным "Камаз", которого в сентябре 2015 года приговорили к 14 годам лишения свободы.

Записи телефонных разговоров Виктора Медведчука