Контрразведывательные органы должны установить истину, – Юсов о "прослушке" Залужного

Накануне в помещении, предназначенном для работы главкома, было обнаружено устройство для прослушивания. Истину должны установить контрразведывательные органы.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны. Андрей Юсов отметил, что, прежде всего, речь идет о СБУ, передает 24 Канал.

Обратите внимание Это помещение я должен был использовать сегодня, – Залужный о найденной "прослушке"

Враг пытается получить информацию разнообразным способом

Конечно, это резонансное событие и контрразведывательные органы, Служба безопасности Украины, прежде всего, должны разобраться и установить истину в этой ситуации. Продолжается война, и враг пытается разнообразным образом получить информацию, изучить наши планы,

– подчеркнул Юсов.

Добавил, что подобные инструменты всегда дешевле и часто экономят огромное количество ресурсов, в частности, на поле боя.

"Поэтому, да, надо быть внимательными и внимательными всему украинскому обществу. Ждем результатов расследования", – сказал представитель ГУР.

Важно Мобилизация, "прослушка", контрнаступление: Залужный сделал ряд громких заявлений

Что известно о "прослушке" у Залужного