Просто физически не может не врать, – Навальный отреагировал на заявления Путина

17 июня 2021 , 15:37
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инстаграм Алексея Навального

Владимир Путин заявил, что соратники Алексея Навального якобы распространяли инструкции по изготовлению "коктейлей Молотова", а сам оппозиционер осознанно хотел, чтобы его задержали. В ответ Навальный обвинил главу Кремля в патологической лжи.

В своем инстаграме оппозиционный политик назвал Путина человеком, который всегда лжет, не говоря ни слова правды.

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Навальный про ложь Путина

Как называется психическое расстройство, когда от долгого сидения у власти, бесконечного количества денег и злоупотребления аквадискотеками человек постоянно врет,
– спросил Навальный у подписчиков.

Оппозиционер считает, что Путин лжет даже тогда, когда понимает, что его разоблачат, даже возражая самому себе. "Он просто физически не может не врать" – подытожил политик.

И добавил, что у российского президента, по его мнению, без очередной дозы лжи начинается ломка.

Заявление главы Кремля о Навальном

  • Путин на пресс-конференции после переговоров с Джо Байденом заявил, что соратники Алексея Навального якобы распространяли инструкции по изготовлению "коктейлей Молотова".
  • Кроме того, российский лидер убежден, что оппозиционный политик "сознательно шел на то, чтобы его задержали после возвращения в Россию", ведь массово нарушал требования закона.
Автор: Наталія Пристанська