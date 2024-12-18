"Просто катастрофа": экс-глава МИД резко отреагировал на заявления Трампа о Зеленском и Путине

Трамп заявил, что получил сигналы от Киева относительно завершения войны с Россией. Он отметил, что готов вступить в контакт с Зеленским и Путиным. Впрочем также недавно в своем интервью, Трамп сказал, что президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию не приглашал, но он хотел бы, чтобы тот пришел. Такое поведение лидера США является катастрофой для дипломатии.

Об этом 24 Каналу сказал экс-глава иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Эти заявления являются не единственными, Трамп так же удивил своим другим заявлением о том, что Канада должна стать 51-м штатом Америки, а ее премьер-министр – губернатором.

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Это еще раз демонстрирует, что Трамп является специфическим человеком в своих высказываниях.

В дипломатии это – ужас и катастрофа. Мы имеем дело со специфическим по складу мышления и дипломатической подготовке лидером. Несмотря на такие эпатажные заявления, Зеленскому нужно ехать в Вашингтон и вместе с Макроном, проводить еще одну встречу с Трампом. Садиться и объяснять ему, что нужно сделать для победы над Путиным в этой войне. Ведь идея переговоров один на один абсурдна,

– заявил Владимир Огрызко.

В то же время специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что война может завершиться за несколько месяцев. Трамп мог бы пригласить Путина и Зеленского в Вашингтон и организовать переговоры между ними непосредственно в США. Огрызко объяснил, что по правилам за столом переговоров должны сидеть все страны, которые присоединились к Будапештскому меморандуму и гарантировали Украине территориальную целостность: США, Великобритания, Франция.

Кто может присутствовать на встрече России и Украины

Также – представители НАТО в лице Марка Рютте и представители ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен. К встрече также могут присоединиться другие страны.

"Но это должна быть позиция западного мира, частью которого является Украина. А со стороны России, ну пусть Путин приглашает Лукашенко. Видите, на днях же заявили, что им, оказывается, нужны какие-то гарантии. Наш представитель МИД очень четко сказал: вам гарантировано будет наказание в Гааге. Это единственная гарантия, которую вы получите без всяких сомнений как соучастники вооруженной агрессии против Украины", – подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Он предположил, что на такую встречу Россия, вероятно, захочет пригласить Северную Корею или Китай. Однако заставлять Украину и Россию садиться за один стол, тем более на уровне президентов, один из которых фактически объявлен военным преступником, – это, по мнению экс-министра иностранных дел, абсолютно неприемлемо.