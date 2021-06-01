Протасевич в СИЗО

Активист пояснил, что следы от избиения – на самом деле якобы появились вследствие того, что он "долго стоял, устал и прислонился лбом к стене". Об этом заявила адвокат парня Инесса Оленская.

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Протасевич рассказал своей защитнице, что в СИЗО силовики всех называют по фамилии, а к нему якобы обращаются по имени и отчеству.

Очень взрослый, сильный, мужественный человек, который воспринимает ситуацию, какой она есть, и решает проблемы по мере поступления. Роман просил передать родителям, что в его камере собралась интересная компания. Все общаются между собой, обсуждают многие жизненные вещи,

– сказала Оленская.

Парень просил передать ему в изолятор книги, однако не уточнил, какие именно.

Что известно о вероятном избиении активиста

После задержания основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA о его местонахождении не сообщали. 24 мая мать Протасевича заявила, что сын – в минской больнице в критическом состоянии. У него якобы возникли проблемы с сердцем. Такой информацией с женщиной поделились "неравнодушные граждане".

Сразу после этого заявления, белорусские силовики опубликовали видео с Протасевичем. В нем парень рассказал, что на самом деле находится в СИЗО и с ним "все в порядке". В то же время на лице активиста виднелись следы от побоев, которые пытались скрыть.

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Коротко о задержании Протасевича