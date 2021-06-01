Протасевич у СІЗО

Активіст пояснив, що сліди від побиття – насправді нібито з'явилися внаслідок того, що він "довго стояв, втомився і притулився чолом до стіни". Про це заявила адвокатка хлопця Інесса Оленська.

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Протасевич розповів своїй захисниці, що у СІЗО силовики всіх називають на прізвище, а до нього буцімто звертаються на ім'я та по батькові.

Дуже доросла, сильна, мужня людина, яка сприймає ситуацію, якою вона є, і вирішує проблеми у міру надходження. Роман просив передати батькам, що в його камері зібралася цікава компанія. Всі спілкуються між собою, обговорюють багато життєвих речей,

– сказала Оленська.

Хлопець просив передати йому в ізолятор книги, однак не уточнив, які саме.

Що відомо про ймовірне побиття активіста

Після затримання засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA про його місце перебування не повідомляли. 24 травня мати Протасевича заявила, що син – у мінській лікарні в критичному стані. У нього нібито виникли проблеми з серцем. Такою інформацією з жінкою поділилися "небайдужі громадяни".

Одразу після цієї заяви, білоруські силовики опублікували відео з Протасевичем. У ньому хлопець розповів, що насправді перебуває у СІЗО і з ним "все гаразд". Водночас на обличчі активіста виднілися сліди від побоїв, які намагалися приховати.

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Коротко про затримання Протасевича