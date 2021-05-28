Россия заявила, что Протасевича разыскивали из-за участия в войне на Донбассе: ответ "Азова"

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Роман Протасевич якобы находился в розыске как военный батальона "Азов". Именно поэтому его задержали в Минске 23 мая.

По словам Полянского, Протасевич – действительно блогер, однако ранее он воевал в батальоне "Азов".

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также заявил, что Протасевич якобы "убивал людей в братской Украине".

Ответ "Азова"

Украинский военный Максим Жорин в телеграм-канале Жорин из Азова заявил, что "из Протасевича продолжают лепить эталонного "карателя" из пропагандистских историй".

Жорин заметил, что "думал, за эти дни уже все успели тявкнуть, но забыл про недореспублики на Донбассе".

По словам военного, оккупанты Луганщины "возбудили против него уголовное дело за якобы участие в боевых действиях, приписали должность "заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты", и даже придумали, из чего он стрелял".

Оказывается, из пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов и зенитных установок. Теперь псевдопрокуратура обвиняет Протасевича в "гибели и ранении мирных граждан, разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры",

– заявил Жорин.

Военный подчеркнул, что "хуже всего, то, что не только в России и Беларуси есть те, кто пытается сейчас утопить Романа".

"Этих путинских шавок хватает в Украине, и на них я бы советовал обратить внимание спецслужб. Ведь любители диктаторских режимов и фанаты Лукашенко типа Евгения Шевченко спокойно продолжают сидеть в украинском парламенте", – рассказал Жорин.

Политик Евгений Шевченко похвалил задержание Протасевича. Такой шаг белорусских властей Шевченко назвал "государственностью" . Кроме того, еще в апреле 2021 года он ездил на встречу к Лукашенко.

Экс-командир батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что Протасевич действительно боролся против оккупации вместе с "Азовом" и другими воинскими частями Украины.

По словам Белецкого, "он был с нами под Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово".