За словами Полянського, Протасевич – справді блогер, однак раніше він воював в батальйоні "Азов".

Актуально Суд у Мінську відхилив скаргу щодо затримання Сапеги

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також заявив, що Протасевич начебто "вбивав людей у ​​братській Україні".

Відповідь "Азову"

Український військовий Максим Жорін у телеграм-каналі Жорін з Азову заявив, що "з Протасевича продовжують ліпити еталонного "каратєля" з пропагандистських історій".

Жорін зауважив, що "думав, за ці дні уже всі встигли тявкнути, але забув про недореспубліки на Донбасі".

За словами військового, окупанти Луганщини "порушили проти нього кримінальну справу за нібито участь в бойових діях, приписали посаду "заступника командира зв'язку другої ударно-штурмової роти", і навіть придумали, з чого він стріляв".

Виявляється, з гармат МТ-12, гаубиць Д-30, мінометів та зенітних установок. Тепер псевдопрокуратура звинувачує Протасевича в "загибелі і пораненні мирних громадян, руйнуванні і пошкодженні цивільної інфраструктури",

– заявив Жорін.

Військовий наголосив, що "найгірше те, що не тільки в Росії та Білорусі є ті, хто намагається зараз втопити Романа".

"Цих путінських шавок вистачає в Україні, і на них я б радив звернути увагу спецслужб. Адже любителі диктаторських режимів і фанати Лукашенка типу Євгена Шевченка спокійно продовжують сидіти в українському парламенті", – розповів Жорін.

Зауважте! Політик Євген Шевченко похвалив затримання Протасевича. Такий крок білоруської влади Шевченко назвав " державністю". Окрім того, ще у квітні 2021 року він їздив на зустріч до Лукашенка.

Екскомандир батальйону "Азов" Андрій Білецький заявив, що Протасевич справді боровся проти окупації разом з "Азовом" та іншими військовими частинами України.

За словами Білецького, "він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово".

Зверніть увагу! Ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали у Мінську 23 травня.