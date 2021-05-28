Адвокат Сапеги Олександр Филанович розповів, що засідання проходило в закритому режимі. Цього вимагають норми білоруського законодавства.

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Адвокату не показали документи справи

Адвокат наголосив, що досі не ознайомився з документами, що стосуються затримання. В суді їх не було.

Це рішення захист також може оскаржити, на це є 24 години,

– сказав Филанович.

Що відомо про затримання Сапеги та Протасевича