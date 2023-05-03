Оказался не готов к суровому приговору: Протасевичу присудили 8 лет колонии

В Беларуси суд вынес приговор активисту и основателю телеграмм-канала NEXTA Роману Протасевичу. Его признали виновным и приговорили к 8 годам в тюрьме.

Об этом рассказали в ряде белорусских телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. Блогер месяцами находился под домашним арестом.

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Протасевичу вынесли суровый приговор

Минский областной суд вынес приговор по "делу NEXTA", которое рассматривалось с 16 февраля. В материалах расследования говорится о заочном обвинении:

Степана Путило и Яна Рудзика,

Романа Протасевича, задержанного 23 мая 2021 года после вынужденной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.

Протасевичу инкриминировали более 10 статей Уголовного кодекса Беларуси. Уже во время суда ему было предъявлено новое обвинение – управление телеграмм-каналом "Беларусь головного мозга".

В начале судебного процесса активист полностью признал свою вину. В последнем слове он заявил, что его использовали и сдали белорусским властям.

Блогер пришел в суд с вещами, однако, по информации белорусских журналистов, его не заключили под стражу, ведь Протасевич будет подавать на приговор апелляцию. Суд оставил предварительную меру пресечения – домашний арест.

Следует заметить, что активист оказался не готов к суровому приговору, хотя и утверждал ранее противоположное. Он отказался от комментариев государственным СМИ.

Протасевич отказался от комментариев: видео

Кратко о задержании Протасевича