Оказался не готов к суровому приговору: Протасевичу присудили 8 лет колонии
В Беларуси суд вынес приговор активисту и основателю телеграмм-канала NEXTA Роману Протасевичу. Его признали виновным и приговорили к 8 годам в тюрьме.
Об этом рассказали в ряде белорусских телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. Блогер месяцами находился под домашним арестом.
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Протасевичу вынесли суровый приговор
Минский областной суд вынес приговор по "делу NEXTA", которое рассматривалось с 16 февраля. В материалах расследования говорится о заочном обвинении:
- Степана Путило и Яна Рудзика,
- Романа Протасевича, задержанного 23 мая 2021 года после вынужденной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.
Протасевичу инкриминировали более 10 статей Уголовного кодекса Беларуси. Уже во время суда ему было предъявлено новое обвинение – управление телеграмм-каналом "Беларусь головного мозга".
В начале судебного процесса активист полностью признал свою вину. В последнем слове он заявил, что его использовали и сдали белорусским властям.
Блогер пришел в суд с вещами, однако, по информации белорусских журналистов, его не заключили под стражу, ведь Протасевич будет подавать на приговор апелляцию. Суд оставил предварительную меру пресечения – домашний арест.
Следует заметить, что активист оказался не готов к суровому приговору, хотя и утверждал ранее противоположное. Он отказался от комментариев государственным СМИ.
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Кратко о задержании Протасевича
- 23 мая 2021 года в Минске срочно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Поводом для этого послужило фейковое сообщение о его заминировании.
- На борту находились Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега.
- Обоих задержали силовики. Впоследствии пара пошла на сделку со следствием, после чего влюбленных отправили под домашний арест.
- Впоследствии Протасевич пошел на сделку со следствием, а также обвинил западные страны в финансировании протестов в Беларуси.