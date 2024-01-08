В киевском метро протекает еще одна станция: появились фото и детали
В метро Киева, в вестибюле станции "Академгородок" произошло новое течение потолка. Трещины заметно по крайней мере в трех местах.
Очевидцы отметили, что влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку. В то же время, рабочие метрополитена пытаются спасти ситуацию, а для этого подставили под протечку обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки.
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Местные жители, часто пользующиеся станцией "Академгородок" сообщили, что проблема с пропиткой воды с потолка наблюдается здесь уже более года.
В пресс-службе метрополитена в комментарии Телеграф Предположили, что проблема в водоотводе и пообещали разобраться в ситуации.
На станции "Академгородок" начал разрушаться потолок / Фото Телеграфа
Протекание заметно в нескольких местах / Фото Телеграфа
Очевидно, протекать потолок начал уже давно / Фото Телеграфа
Столичное метро нуждается в капитальном ремонте
- 8 декабря в Киевском метрополитене разгерметизировался тоннель – между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" вода вышла на рельсы.
- Начальник КП "Киевский Метрополитен" Виктор Брагинский рассказал, что мост Метро действительно находится в очень тяжелом состоянии и нуждается в капитальном ремонте.
- После закрытия станций южной части "синей" ветки метро в Киеве стало известно о проседании тоннелей в северной части этой линии. На участке метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" городские власти готовят плановый ремонт.