Орбана вытаскивали из зада Путина: в Варшаве протестовали под посольством Венгрии

Под венгерским посольством в Варшаве состоялась из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении России и антироссийских санкций. На митинг активисты принесли необычную инсталляцию.

Протест состоялся как раз из-за позиции венгерского правительства, которое возглавляет Виктор Орбан. Премьер-министр Венгрии считает якобы неэффективными антироссийские санкции, потому что Европе они вредят больше, чем России.

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Митингующие "освободили Орбана"

На митинг под венгерское посольство в Варшаве протестующие принесли куклу Путина, за которой кукла Орбана. Таким образом, митингующие привлекли внимание к зависимости венгерского премьера от Москвы.

Верю, что когда премьер Венгрии посмотрит на мир с другой перспективы, то сможет наконец увидеть, что Россия - это страна-террорист, что ее газ не только ужасно вонючий, но и смертоносный, и что именно из-за этой страны и ее политики в мире сейчас происходит экономический кризис, а не из-за санкций ЕС, как кажется Орбану,

– написала активистка Наталья Панченко.

Протест под венгерским посольством в Варшаве / Фото Наталки Панченко

Позиция Орбана по отношению к России и войне в Украине

Виктор Орбан известен своей лояльностью России и часто это оправдывает зависимостью от российского газа. К слову, пока мировые лидеры в преддверии вторжения приезжали в Украину, чтобы выразить свою поддержку на фоне угрозы, Орбан ездил в Москву договариваться о поставках газа.

Сам Орбан сейчас не является прямым сторонником Кремля, но пытается продвигать нарративы о том, что санкции ЕС против России вроде бы не работают и нужно их пересмотреть. Кроме того, он выступает за мирные переговоры между Украиной и Россией.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто 13 октября после решительно осудивших в мире массированных ракетных обстрелов Украины решил поехать в Москву на переговоры по поставкам газа . Это был его второй визит в Москву с начала полномасштабного вторжения, при этом ни Орбан, ни Сийярто ни разу за время вторжения не посещали Украину.

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