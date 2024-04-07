Какая страна - такой и протест: в России произошел бунт "пустых кастрюль"

В России 6 апреля прошли массовые бунты "пустых кастрюль". Жены мобилизованных вышли на новый уровень и организовали "протест", не выходя из дома.

В субботу, 6 апреля, в некоторых городах России женщины провели акцию с пустыми кастрюлями. Они стучали в них ложками, чтобы мобилизация прекратилась.

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Россия зазвенела пустыми кастрюлями

Акцию организовало движение жен мобилизованных "Путь домой". Назвали этот протест довольно специфически – "Марш пустых кастрюль". Конечно, марша никакого не состоялось, поскольку для этого необходимо выйти из дома.

Женщины выдвигали кастрюли из окон и балконов и стучали ими из дома, даря соседям незабываемые эмоции.

Бунт пустых кастрюль в России: смотрите видео

Чего "требовали" участницы акции

На первый взгляд, может показаться, что участники "Марша пустых кастрюль" протестуют против дневного сна своих соседей и тихого досуга. Однако все значительно "серьезнее".

Стуча по кастрюлям, участники акции стремились заставить власть подписать указ о завершении режима мобилизации в России, чтобы тем самым "освободить людей из мобилизационного рабства" и не допустить новых волн мобилизации.

Стук по кастрюлям должен был начаться в 17:00 по местному времени, которое в каждом из 11 часовых поясов России разное.

Самое сложное – это начать. А дальше зазвенит вся страна,

– пишут российские активистки.

Проведение акции без выхода на улицы организаторы "Марша пустых кастрюль" объяснили мотивами безопасности для участников.

Пока россияне стучат кастрюлями, Кремль бряцает оружием и проводит подготовку к масштабной мобилизации. Известно, что до 1 июня 2024 года Кремль хочет мобилизовать 300 тысяч военных.