Протест сторонников Саакашвили у тюрьмы перерос в столкновения: есть задержанные

8 октября 2021 , 15:54
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Источник:

"Эхо Кавказа"

В начале октября Михеил Саакашвили вернулся в Грузию после 8 лет отсутствия. Политика сразу же задержали и упекли в тюрьму в городе Рустави.

Вблизи тюрьмы 8 октября на акцию протеста собрались сотни сторонников третьего грузинского президента. Они пытались написать на асфальте и стенах заведения лозунг "Свободу Мише".

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Сотрудники полиции задержали в административном порядке нескольких демонстрантов. Правоохранители пояснили, что наносить любые слова на стены админзданий запрещено законом Грузии.

  • В результате между сторонниками Саакашвили и полицейскими произошли столкновения.

Столкновения под тюрьмой, где сидит Саакашвили / Фото RFE/RL

Возвращение Саакашвили в Грузию

  • Михеил Саакашвили 27 сентября 2021 года купил билет на самолет в Грузию. Впоследствии, на следующий день, он в соцсетях обнародовал фотографию документа.
  • Утром 1 октября 2021 года грузинский политик показал видеообращение. В ролике он заявил, что вернулся на родину и находится в городе Батуми.
  • Позже стало известно, что в государство третий президент попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера. Впоследствии правоохранители арестовали политика.
Обратите внимание! В Грузии против Саакашвили открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.
Автор: Олег Васьків