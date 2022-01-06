На протестах в Казахстане пострадали более тысячи человек

Число пострадавших на массовых протестах в Казахстане возросло. По состоянию на утро 6 января официально известно о более тысячи пострадавших.

Что известно о пострадавших

Такая информация была обнародована в министерстве здравоохранения Казахстана. Однако в настоящее время сайт ведомства не работает.

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Около 400 человек были госпитализированы, а еще 62 пострадавших находятся в реанимации.

Заметим, ранее официально сообщали о 1 погибшем протестующем и 10 силовиках. Однако в сети опубликовали видео из морга. На нем видны сотни жертв с огнестрельными ранениями.

Ситуация в Казахстане 6 января

Утром 6 января военные начали проводить антитеррористическую операцию на улицах Алматы. Накануне вечером мародеры крушили и грабили магазины и банки.

Сначала зачистки сопровождались интенсивными перестрелками между военными и протестующими. На площади Республики активистов удалось взять в оцепление благодаря большому количеству военной техники.

Впоследствии силовики и армейцы оцепили около 200 протестующих и вытеснили их с центральной площади.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Салтанат Азирбек заявила, что в результате спецоперации "ликвидировали десятки человек". Их личности еще устанавливают.

В настоящее время зачистки проходят возле других административных зданий.

Из России уже вылетели 2 военно-транспортных борта – Ан-124 и Ил-76. Они направляются в Центральный военный округ в рамках "миротворческой миссии".

Смотрите видео о ситуации в Казахстане:

Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли, даже несмотря на уступки со стороны властей, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.