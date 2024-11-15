В Абхазии начались протесты из-за договора с Россией: оппозиция пытается штурмом взять парламент

Под зданием парламента Абхазии в Сухуми собрались протестующие из-за переноса сессии, на которой депутаты должны были рассматривать инвестиционное соглашение с Россией. Митингующие требуют отказаться от соглашения.

Протестующих забросали дымовыми шашками, но они прорвали ограждение вокруг здания парламента. О том, какая ситуация в Абхазии – читайте в материале 24 Канала.

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Какова причина протестов в Абхазии

В конце октября в Москве заключили соглашение, предоставляющее крупному российскому бизнесу беспрецедентные льготы, возможность реализовывать проекты в Абхазии, а также право владения землей и имуществом.

С 1 сентября Москва прекратила финансирование абхазского бюджета, требуя, в частности, одобрения этого инвестиционного соглашения. Абхазская оппозиция выступает против документа, утверждая, что его принятие повлечет "экспансии олигархата".

11 ноября несколько оппозиционеров были задержаны, когда они возвращались с собрания общественности в Гудауте, где обсуждали противодействие ратификации соглашения с Россией. Абхазские власти обвинили их в "противоправных действиях в отношении депутата парламента" Алмаса Акаба.

Эти события вызвали волну протестов. Сначала у здания Службы госбезопасности, а затем на площади Свободы. Оппозиция также перекрывала ключевые мосты, ведущие в столицу Абхазии – Сухуми.

Позже городской суд закрыл дело против задержанных оппозиционеров.

Что происходит в Абхазии