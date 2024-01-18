На карте России появятся новые страны, – Данилов о протестах в Башкирии
Источник:LIGA.net
В Башкирии вспыхнули массовые протесты. Секретарь СНБО считает, что Запад должен готовиться к распаду России в результате этих событий. По его словам, они являются началом большого процесса, который будет разворачиваться в ближайшее время.
Данилов отметил, что башкиры – это отдельный народ. По его словам, они никак не относятся к россиянам.
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На карте России появятся новые страны
Алексей Данилов рассказав, что сейчас в Башкортостане начинается очень много разных процессов, особенно на территориях Чеченской республики Ичкерии, Татарстана и Дагестана.
Запад должен готовиться к фрагментации России, которая будет обязательно. То, что мы сегодня видим – это только начало этого великого процесса, который в России обязательно будет разворачиваться в ближайшее время,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Он также отметил, что сейчас фиксируется большая проблема, поскольку "некоторые в западных странах" считают, что распад России повредит каким-либо процессам.
Впрочем, Данилов напомнил, что в 1991 году большие страны тоже считали, что распад СССР произойти не может и была договоренность, что отколются страны Балтии, а оставшиеся после обособления остальные 12 стран будут входить в территорию Содружества независимых государств.
Это все была трата времени, потому что не может существовать никакое СНГ, равно как и не могут существовать на территории России отдельные народы без создания своих стран. Новые страны обязательно появятся на карте, принадлежащей России,
– отметил чиновник.
Что известно о протестах в Башкирии
- В городе Баймак в республике Башкортостан 15 января прошла большая акция протеста. Известно, что участники демонстрации собрались у суда, где выносили приговор местному активисту Фаилю Алсинову. Мужчину обвиняют в "разжигании межнациональной розни". По данным местных изданий и телеграмм-каналов, большое количество митингующих ехали в суд на автомобилях.
- В город согнали подразделения силовиков. Отмечают, что в митинге приняло участие около тысячи человек, однако в некоторых телеграмм-каналах пишут, что было 5 тысяч протестующих. Силовики начали избивать протестующих дубинками, на что ответные митингующие начали бросать в полицейских снежки. По словам очевидцев, силовики применили слезоточивый газ.
- Известно, что Фаиль Алсинов – общественный деятель Башкортостана, активно участвовавший в протестах на территории республики. Он возглавлял национальную организацию "Башкорт", поддерживавшую идею суверенитета Башкортостана. В 2020 году эту организацию объявили "экстремистской" и ликвидировали. Алсинов также выступал против добычи золота в регионе в 2023 году. За это против него и было возбуждено уголовное дело. Активист негативно высказался против работы мигрантов в шахтах и был обвинен в экстремизме.
- Вечером 17 января в городке Баймак завершились протесты. После завершения протестов начали появляться призывы обновить их 19 января, но уже в столице Уфа. Собраться предлагают в 10:00 у памятника национальному герою Башкортостана Салавату Юлаеву.