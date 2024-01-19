Первый есть, – политтехнолог предположил, к чему могут привести протесты в Башкирии

В российской Башкирии вспыхнули протесты из-за приговора местному активисту Фаилу Алсынову, которого приговорили к четырем годам за экстремизм. Башкиры хотят обрести свободу.

Очевидно, на митинги могут выйти и другие порабощенные народы России. Это 24 Каналу заметил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Кто будет следующим

Как отметил Михаил Шейтельман, для того чтобы распалась российская империя, сначала порабощенные народы должны выйти на протесты. Пример Башкирии может побуждать другие народы в России выходить за свою свободу, но это долгий и сложный процесс.

Это не произойдет в один день. Отметим, что первый есть, он положил начало. Это очень важно. Кто следующий будет протестовать? Татары, якуты или другие? Они тоже могут,

– убежден он.

Протесты в Башкирии: главное