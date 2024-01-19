Первый есть, – политтехнолог предположил, к чему могут привести протесты в Башкирии
В российской Башкирии вспыхнули протесты из-за приговора местному активисту Фаилу Алсынову, которого приговорили к четырем годам за экстремизм. Башкиры хотят обрести свободу.
Очевидно, на митинги могут выйти и другие порабощенные народы России. Это 24 Каналу заметил политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Кто будет следующим
Как отметил Михаил Шейтельман, для того чтобы распалась российская империя, сначала порабощенные народы должны выйти на протесты. Пример Башкирии может побуждать другие народы в России выходить за свою свободу, но это долгий и сложный процесс.
Это не произойдет в один день. Отметим, что первый есть, он положил начало. Это очень важно. Кто следующий будет протестовать? Татары, якуты или другие? Они тоже могут,
– убежден он.
Протесты в Башкирии: главное
- Акция протеста прошла в городе Баймак в республике Башкортостан 15 января. Митингующие вышли в защиту местного активиста Фаиля Алсынова, которого обвиняют в якобы "разжигании межнациональной розни".
- Акции протеста продолжились 17 января, когда началось финальное заседание суда. Фаиля Алсынова приговорили к 4 годам колонии. Между силовиками и участниками акции начались стычки. Силовики били митингующих дубинками и применили слезоточивый газ. В российских пабликах начали публиковать информацию о первых пострадавших. Также известно о задержании около двух десятков человек. Полиция и "росгвардия" начали блокировать дороги, а в городе отключили интернет.
- Митингующие призывают своих земляков вернуться в Башкирию с войны в Украине. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк ответил, вернутся ли люди в Башкортостан с поля боя в Украине. По его словам, пока не могут, поскольку для этого должны произойти соответствующие события на линии фронта. Чтобы российские мобилизованные хоть что-то осознали, у них должен произойти психологический слом в результате потерь на фронте.
- В Башкортостане призывают собраться на протест в Уфе. Также певец, шоумен и танцовщик Алтынай Валитов призывает все национальные меньшинства России выходить к администрациям своих городов с требованиями самостоятельно выбирать глав республик, а не соглашаться на тех, кого назначила Москва. Он добавил, что "нацменьшинства не против россиян, но должно быть равенство".