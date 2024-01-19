Очевидно, на мітинги можуть вийти й інші поневолені народи Росії. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Хто буде наступним

Як зазначив Михайло Шейтельман, для того, аби розпалась російська імперія, спочатку поневолені народи повинні вийти на протести. Приклад Башкирії може спонукати інші народи у Росії виходити за свою свободу, але це довгий та складний процес.

Це не відбудеться за один день. Позначимо, що перший є, він поклав початок. Це дуже важливо. Хто наступний протестуватиме? Татари, якути чи інші? Вони також можуть,

– переконаний він.

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