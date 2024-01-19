Очевидно, на мітинги можуть вийти й інші поневолені народи Росії. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Хто буде наступним
Як зазначив Михайло Шейтельман, для того, аби розпалась російська імперія, спочатку поневолені народи повинні вийти на протести. Приклад Башкирії може спонукати інші народи у Росії виходити за свою свободу, але це довгий та складний процес.
Це не відбудеться за один день. Позначимо, що перший є, він поклав початок. Це дуже важливо. Хто наступний протестуватиме? Татари, якути чи інші? Вони також можуть,
– переконаний він.
Протести у Башкирії: головне
- Акція протесту відбулася у місті Баймак в республіці Башкортостан 15 січня. Мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого звинувачують в нібито "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".
- Акції протесту продовжилися 17 січня, коли почалося фінальне засідання суду. Фаїля Алсинова засудили до 4 років колонії. Між силовиками та учасниками акції почалися сутички. Силовики били мітингувальників кийками та застосували сльозогінний газ. У російських пабліках почали публікувати інформацію про перших постраждалих. Також відомо про затримання близько двох десятків людей. Поліція та "росгвардія" почали блокувати дороги, а у місті відключили інтернет.
- Мітингувальники закликають своїх земляків повернутися до Башкирії з війни в Україні. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відповів, чи повернуться люди в Башкортостан з поля бою в Україні. За його словами, поки не можуть, оскільки для цього повинні відбутися відповідні події на лінії фронту. Щоб російські мобілізовані хоч щось усвідомили, у них має відбутися психологічний злам внаслідок втрат на фронті.
- У Башкортостані закликають зібратися на протест в Уфі. Також співак, шоумен і танцівник Алтинай Валітов закликає усі національні меншини Росії виходити до адміністрацій своїх міст з вимогами самостійно обирати очільників республік, а не погоджуватися на тих, кого призначила Москва. Він додав, що "нацменшини не проти росіян, але має бути рівність".