Россия будет находиться в состоянии длительного гниения: к чему приведут протесты в Башкирии

В городе Баймак в республике Башкортостан произошел протест в защиту местного активиста. Впрочем, это не станет толчком к масштабным акциям, потому что россияне способны только на бунт.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Все протесты в России носят лишь локальный характер.

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На что способны россияне

По словам эксперта, большинство россиян доверяют Путину. Они живут по программе "хороший царь – плохие бояре". Потому они будут жаловаться на чиновников-коррупционеров и на этом все.

"Плюс есть такой очень серьезный инструмент влияния на это все – деньги. К величайшему сожалению мировое сообщество до конца не понимает угрозу, которую представляет сейчас Россия для окружающего мира. И поэтому она продолжает торговать. Например, на полях Давоса премьер-министр Индии заявил о необходимости продолжения стратегического сотрудничества с Россией. В денежном эквиваленте это 500 миллиардов долларов", – отметил Грабский.

Поэтому надеяться, что эти протесты перерастут во что-то большее и организованное – надежды напрасны. В России сегодня нет политической силы, которая могла бы сформулировать требования общества и взять на себя политическую ответственность.

А еще один немаловажный аспект – фрагментарность России. Это играет на руку кремлевскому режиму.

Кто будет подавлять протесты в Башкирии? Полиция – нет. Туда приедут условные чеченцы или новосибирцы, и они будут действовать с особой жестокостью, как они это делают в последние десятилетия. Поэтому такие локальные протесты, которые могли бы перерасти в организованное сопротивление и свергнуть путинский режим в нашу пользу – маловероятно,

– объяснил военный эксперт.

Это может перерасти в уголовные и бесконтрольные нападения, когда исчезнет контроль центральной власти.

"Многие оппозиционные эксперты утверждают, что скорее всего Россия будет находиться в состоянии длительного гниения, что не будет никаких протестов, а они будут просто тихонько деградировать. Так, как примерно деградировала советская система, начиная со второй половины 80-х годов", – добавил он.

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