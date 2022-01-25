Протесты ФЛП под Радой: митингующие разошлись, но завтра обещают прийти снова

В Киеве завершились митинги ФЛП. Однако митингующие обещают вернуться на акцию протеста завтра.

Организаторы призывают всех ФЛП выйти утром 26 января на протест под Верховной Радой. В то же время, по некоторым данным, Верховная Рада вечером проведет внеочередное заседание.

Что было раньше ФЛП под Радой пытаются штурмовать Раду: их оттесняют правоохранители

Задержанных отпустили

Ранее СМИ сообщили о том, что 19 участников протеста задержали правоохранители. Однако их якобы отпустили – за них заплатили штраф.

В Главном управлении Национальной полиции города Киева заявили, что в ближайшее время опубликуют официальную информацию о задержанных участниках протеста.

Стражи порядка, охранявшие здание парламента, также разошлись.

Митинг ФЛП разошелся к утру 26 января: смотрите видео

ФЛП призывают всех выйти утром 26 января в 9:00: смотрите видео​

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