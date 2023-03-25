Ожидаем привлечения пророссийских маргиналов, – обозреватель о массовых протестах во Франции

Вот уже вторую неделю во Франции не утихают акции протестов. Граждане государства недовольны пенсионной реформой.

Масштабы достаточно невысокие, пока они не достигли того уровня, который был во время "желтых жилетов". Об этом 24 Канала сказал журналист и политический обозреватель из Парижа Андрей Шкиль.

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Французы понимают разницу

Впрочем, все может случиться. Журналист отмечает, что предсказать человеческую стихию очень сложно.

"Единственное, что можно утверждать: предыдущие протесты сразу принесли успех протестантам. Они получили все, чего требовали. Нынешние протестанты ничего не получат, ведь они протестуют против того, что уже произошло – закон о пенсионной реформе проведен, повышен пенсионный возраст и увеличено количество необходимых лет трудового стажа", – уверяет Шкиль.

Последнее вызывает величайшую волну протестов. Предварительно речь шла только о повышении пенсионного возраста. Однако Макрон настоял на своем. Ему нужно спасать бюджет и экономику Франции во время войны в Европе. Он сказал об этом в своем обращении к нации и призвал сохранять холодную голову.

Ситуация в мире, Европе и, в частности, во Франции, с инфляцией и снижением покупательной способности связана вовсе не с пенсионной реформой, не с теми или иными действиями правительства, а с российским вторжением в Украину. Это постоянно отмечается,

– говорит обозреватель.

Чем выше будет напряжение, говорит журналист, тем вероятнее, что к массовым протестам будет приобщаться политическая составляющая – пророссийские партии и структуры. Конечно, эти группы маргинальны, они не собирают более 100 – 200 человек.

"Конечно, когда общее количество протестующих достигает 1,5 миллиона, то 100 – 200 человек вряд ли могут сделать что-то полезное, но для призыва к преступным действиям – больше людей и не нужно", – отмечает журналист.

Известно, что в Париже марш был мирным, пока впереди колонны не появилась группа людей в черном. Они начали уничтожать автобусные остановки и так далее.

Это "Черный блок" – известная структура, исповедующая анархию как ненависть к любой форме государства. В то же время, это хорошо организованные, хорошо подготовленные, хорошо вышколенные группы людей, которые обязательно приобщаются к каждой протестной акции,

– подчеркнул Шкиль.

Их идеология состоит в том, что чем больше протестов будет против государства, тем больше шансов его свергнуть.

"Анархистический элемент очень часто имеет российскую подложку. Такими структурами тщательно и глубоко интересовались соответствующие российские службы, которые обеспечивали беспорядки во время акции "желтых жилетов", – говорит Шкиль.

Он также отмечает, что сейчас не замечены российские флаги и лозунги. Но в прошлую субботу был так называемый марш мира, который проходил параллельно с акциями протеста.

Он был организован небольшой маргинальной группой и призвал к немедленному прекращению войны в Украине, поставке нам оружия и другой помощи, потому что чем больше Франция финансирует Украину, тем больше она затягивает войну, увеличивает количество жертв и, главное, уменьшает экономический потенциал Франции,

– отмечает журналист.

А это значит, что рабочим быть тяжелее, поэтому они должны выходить и протестовать не только против повышения пенсионного возраста, но и против войны в Украине.

К счастью, уверяет он, пока организаторы этих массовых мероприятий совсем иного мнения по поводу войны в Украине. Они тем или иным способом высказались, что Россия – это агрессор, оккупанты попирают демократии, решают за Украину, какой путь ей выбрать.

"Они прекрасно понимают разницу между протестами во имя обеспечения социальной безопасности французов и протестами против политики Франции", – уверяет Андрей Шкиль.

Во Франции не утихают протесты: смотрите видео

Что известно о протестах: коротко