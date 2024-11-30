Пламя протестов в Грузии: баррикады и пожар в парламенте

Грузия охвачена массовыми протестами против отказа правительства от евроинтеграции. Количество участников оппозиции растет.

Протесты в Тбилиси против отказа правительства от евроинтеграции набирают обороты. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Эхо Кавказа" и Tbilisi Life.

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Что известно об акциях протеста 30 ноября

В центре Тбилиси у здания парламента протестующие подожгли баррикады и чучело Бидзины Иванишвили для того, чтобы показать несогласие с политикой правящей партии.

Как протестующие забросали парламент фейерверками: смотрите видео

Митингующие забрасывают здание фейерверками, некоторые из которых попадают в выбитые ранее окна. На стенах парламента лазерными проекциями выведено слово "Бунтуй".

Грузины лазерами выводили слово "Бунтуй" на парламенте: смотрите видео

Количество участников протестов постоянно растет. К поддержке демонстрантов присоединились даже некоторые финансовые учреждения – два грузинских банка официально заявили о солидарности с протестующими.

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