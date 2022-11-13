Хотят казнить 14 тысяч человек: могут ли протесты в Иране свергнуть режим

Протесты в Иране не утихают, а своими решениями против протестующих иранский режим приближает свой крах. Протестное движение Ирана очень похоже на украинское, когда сначала все медленно, а потом взрывается.

Такое мнение 24 каналу озвучил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Ранее сообщалось о том, что парламент Ирана развязал руки судьям в отношении протестующих, многим грозит смертная казнь.

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Иранские протесты похожи на украинские

Семиволос рассказал, что протесты в Иране продолжаются более 50 суток, и люди не собираются останавливаться. Они идут за "иранским темпом", который кое в чем похож на украинский темп протестов. Движение нарастает определенное время, а затем происходит мобилизация людей и финальный взрыв.

Украинские протесты тоже проходят медленно, на протяжении длительного времени, когда накапливается потенциал и затем уже происходит финальная какая-то фаза этих протестов. Мне кажется, что в этом смысле иранцы в определенной степени похожи на украинцев, и их темп протестов более-менее похож на наш,

– отметил директор Центра ближневосточных исследований.

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Запугивания власти не помогли

Он продолжил, что решение о казни протестующих можно рассматривать как запугивание. Оно уже вызвало раскол внутри политических элит Ирана. Очевидно, что это может привести к серьезным осложнениям внутриполитической ситуации.

"Они рассчитывали на то, что это испугает людей. Хотя на самом деле мы видим, что люди не испугались и продолжают выходить на улицу. Однако сам факт того, что такое происходит, приводит к серьезному давлению на Иран со стороны мировой общественности и в ближайшее время мы увидим решение против иранской власти на уровне ООН, Евросоюза, поэтому этим они лишь ускорили свой крах", – отметил Семиволос.

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