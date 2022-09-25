Протесты в Иране: как это влияет на отношения с россией и может ли привести к новой революции

Протесты в Иране набирают обороты. Пока невелика вероятность того, что они перерастут в революцию, но все равно демонстрируют слабость режима.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Ранее сообщалось, что протестующие в Иране вытеснили с улиц полицию, а женщины сняли хиджабы.

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Это не первые протесты за последний период

Данилов отметил, что в Иране протесты за последний период проходят не впервые. В 2007 году были протесты против фальсификации выборов. В 2017-2019 годах во время протестов погибли минимум полторы тысячи человек. Целые регионы выходили из-под власти правительства и пылали города.

Очередная волна протестов, которым не хватает организованности, структур, лидеров. Однако у режима достаточно большой и разветвленный аппарат насилия. Многое будет зависеть и от армии, как она отреагирует на ситуацию, если протесты будут распространяться,

– заметил заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Демонстрация слабости режима

Он продолжил, что протесты – это демонстрация слабости режима, а также разделенности и поляризации иранского общества. Сейчас проходят протесты против самих принципов режима.

"Это если бы в советском союзе условно в 70-х годах протестовали и жгли портреты ленина, сталина, брежнева в москве", – подчеркнул Данилов.

Режим может действовать по-разному

Замдиректора Центра ближневосточных исследований добавил, что в таких условиях режим может действовать по-разному. Например, слабый режим может быть зависим от своих союзников, которых у него мало.

Это может как корректировать его поведение в сторону более адекватных, так и толкать в сторону большей дружбы с такими же неадекватами, как сам,

– подытожил он.

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