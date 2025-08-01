31 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №13533, который возвращает независимость НАБУ и САП после скандального №12414, который спровоцировал акции протеста по Украине. Европейские институты положительно отреагировали на это.

Народный депутат фракции "Голос" Андрей Осадчук в эфире 24 Канала отметил, что этим решением ВР все вернула в то юридическое состояние, которое существовало ранее, просто была исправлена очень грубая и циничная ошибка, сделанная людьми, которые не понимали последствий от этого.

Смотрите также Единогласное за: депутат объяснил феномен голосования за законопроект по НАБУ и САП

Какой сигнал получил ЕС?

Нардеп подчеркнул, что сегодня надо благодарить украинскую молодежь, которая оказалась взрослее и грамотнее многих в Верховной Раде. Ни ВР, ни Офис Президента за шесть лет, по словам Осадчука, особо ничему не научились, потому что не способны просчитывать очевидные последствия своих действий.

Народный избранник отметил, что в период полномасштабной войны Банковая умышленно удерживает уровень призывного возраста на грани 25 лет, что, по его убеждению, абсолютно противоречит здравому смыслу, потому что война – это дело сильных и молодых, на фронте выживает тот, кто быстрее бегает и копает.

Это, по его словам, сделано с политической целью, ведь Банковая была убеждена, что таким образом дала политическую взятку молодежи и та будет вести себя тихо.

Но молодежь победила с наиболее эффективным протестом в истории Украины за все 34 года независимости, потому что за 10 дней протестов – 100-процентный результат без всякого вмешательства политиков,

– озвучил Осадчук.

Последствия от этих событий, как заметил нардеп, будут. Для Европейского Союза, по словам Осадчука, это четкий сигнал того, что украинская демократия настолько молодая, что она может не только притормозить реформы, но и в течение 24 часов развернуться на 180 градусов в абсолютно принципиальных вопросах. Это было продемонстрировано всему миру.