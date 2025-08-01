Народний депутат фракції "Голос" Андрій Осадчук в етері 24 Каналу наголосив на тому, що цим рішення ВР все повернула у той юридичний стан, який існував раніше, просто була виправлена дуже груба і цинічна помилка, зроблена людьми, які не розуміли наслідків від цього.

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Який сигнал отримав ЄС?

Нардеп підкреслив, що сьогодні треба дякувати українській молоді, яка виявилась дорослішою та грамотнішою за багатьох у Верховній Раді. Ні ВР, ні Офіс Президента за шість років, зі слів Осадчука, особливо нічому не навчилися, бо не здатні прораховувати очевидні наслідки своїх дій.

Народний обранець зазначив, що впродовж повномасштабної війни Банкова умисно утримує рівень призовного віку на межі 25 років, що, за його переконанням, абсолютно суперечить здоровому глузду, бо війна – це справа сильних і молодих, на фронті виживає той, хто швидше бігає й копає.

Це, з його слів, зроблено з політичною метою, адже Банкова була переконана, що таким чином дала політичний хабар молоді й та буде поводити себе тихо.

Але молодь перемогла з найбільш ефективним протестом в історії України за всі 34 роки незалежності, бо за 10 днів протестів – 100-відсотковий результат без жодного втручання політиків,

– озвучив Осадчук.

Наслідки від цих подій, як зауважив нардеп, будуть. Для Європейського Союзу, зі слів Осадчука, це чіткий сигнал того, що українська демократія настільки молода, що вона може не тільки пригальмувати реформи, а й впродовж 24 годин розвернутися на 180 градусів у абсолютно принципових питаннях. Це було продемонстровано всьому світу.