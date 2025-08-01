Украинское общество в первую очередь среагировало и вышло на протесты из-за того, каким образом проталкивался законопроект №12414, насколько быстро это произошло. Граждане возмутились несправедливости таких решений, потому что НАБУ и САП –это антикоррупционные органы, которые не должны терять свою независимость.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил директор НАБУ Семен Кривонос, озвучив, что на митинги вышло очень много молодежи, которая воспринимала Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, как независимые институты, которые имеют право существовать.

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О вызовах после принятого законопроекта №12414

Функционирование независимых антикоррупционных органов в Украине – это часть демократии, часть движения нашего государства в Европейский Союз.

Украинское общество среагировало не просто на защиту НАБУ и САП, а на то, что оно считало несправедливым,

– озвучил Кривонос.

Директор НАБУ рассказал о вызовах, с которыми столкнулся после принятого Верховной Радой законопроекта №12414, который предусматривал подчинение НАБУ и САП генпрокурору, а также протестов украинцев, которые начались после этого.

По словам Кривоноса, в тот период важно было успокоить коллектив, сохранить его, дать своей команде уверенность в том, что будет возможность двигаться вперед, что кризис будет решен совместными усилиями.

Какие планы у руководителя НАБУ?

Сейчас, уже после того, как указанным антикоррупционным органам возвращена независимость (ВР проголосовала за законопроект №13533), директор НАБУ заверил, что много времени будет уделять тому, чтобы детективы, аналитики и оперативные работники качественно в дальнейшем делали свою работу.

"Это очень важно, потому что запрос от общества чрезвычайно высок. Мы не можем сейчас продемонстрировать провисание или допускать ошибки. Мы должны самоочищаться, мы должны самосовершенствоваться", – подчеркнул Кривонос.

Директор НАБУ поделился, что этот кризис многому научил его команду. Он отметил, что есть над чем работать, в частности над ошибками, но есть четкое видение, куда надо двигаться для того, чтобы разоблачать ТОП-коррупцию, менять среду, чтобы все люди, которые поддерживали независимость НАБУ и САП, почувствовали удовлетворенный запрос на справедливость.

Украинское общество дало НАБУ и САП огромный аванс доверия. Кривонос заверил, что четко осознает, что ожидания граждан надо оправдать.

У нас сейчас огромная ответственность и мы не имеем права предать, растратить это доверие украинского общества,

– подытожил Кривонос.

Напомним, что 31 июля Верховная Рада поддержала инициированный президентом Зеленским законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП. Как на это отреагировали протестующие – читайте в материале.