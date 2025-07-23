"Говорится не о НАБУ и САП": что требует гражданское общество от власти

Скандальный закон о фактической ликвидации НАБУ и САП вызвал волну протестов во многих городах Украины, которые продолжаются уже второй день. Однако общество требует от власти несколько больше, чем могут думать в Офисе Президента.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач, отметив, что украинцам нужен открытый диалог и отчетность. Между тем законом недовольны и европейские партнеры.

Смотрите также Почему ликвидация независимости НАБУ и САП – это игра с огнем и как скандал может ударить по Украине

Что требует гражданское общество от власти?

По словам доктора экономических наук, в Офисе Президента сейчас не понимают, что происходит на фоне массовых протестов по городам нашей страны, ведь этого власть не ожидала.

Если в Офисе кажется, что говорится о НАБУ и САП, то это не так. Говорится о диалоге, который должно построить государство с гражданским обществом, перестать пренебрегать требованиям гражданского общества, стать подотчетными и не коммуницировать односторонне через рилзы (в соцсетях – 24 Канал),

– объяснил он.

Длигач отметил, что уже и европейские страны видят усиление автократии. Хотя они не лишат Украину финансирования, безвиз и европейское будущее под угрозой. Война не может быть оправданием ни коррупции, ни разрушения независимых институтов.

"Теперь власть коммуникационными действиями будет пытаться компенсировать системный провал работы тех эффективных менеджеров, которыми себя окружил президент. Они провалили свою работу", – добавил он.

Кстати, в Верховную Раду направили на подпись законопроект, отменяющий все нормы закона о ликвидации нехависимости НАБУ и САП. Вместе с командой его подготовила депутат от партии "Голос" Инна Совсун.