Президент Израиля срочно обратился к премьеру на фоне массовых протестов

В Израиле вспыхнули массовые протесты из-за попыток правительства провести судебную реформу. На фоне этого президент обратился к премьеру.

Ицхак Герцог призвал Биньямина Нетаньяху срочно прекратить процесс принятия закона о судебной реформе

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"Безопасность, экономика, общество – все под угрозой"

Президент Израиля отметил, что вечером в стране наблюдалась очень тяжелая картина. Поэтому он обращается к премьер-министру, правительству и членам коалиции, отмечает, что "эмоции тяжелые и болезненные". Также он добавил, что людей охватывает глубокая тревога.

Безопасность, экономика, общество – все под угрозой. Взгляды всего народа Израиля обращены на вас. Ради единства народа Израиля, я призываю вас немедленно прекратить принятие закона. Я обращаюсь ко всем партийным лидерам в Кнессете, коалиции и оппозиции как одному целому: граждане и нация превыше всего, поэтому поступите ответственно и смело без дальнейших промедлений,

– подчеркнул Ицхак Герцог.

Ожидается, что после массовых протестов 26 марта Нетаньяху может рассмотреть прекращение судебной реформы. По данным израильских СМИ, премьер, вероятно, обратится к народу сегодня в первой половине дня.

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Реакции бывших и действующих топ-чиновников Израиля на протесты

Министр экономики Нир Баракат отметил: "Поддержу премьера в решении остановиться и обозначить новый курс. Реформа необходима и мы ее проведем, но не ценой гражданской войны".

Министр по делам диаспоры Амихай Чикли сказал: "Честно говоря, мы потеряли направление. Мы должны начертить новую дорожную карту для возобновления законодательного процесса, представить ее общественности и заранее установить правила игры".

Министр культуры и спорта Мики Зоар заявил: "Судебная реформа должна быть приостановлена, чтобы дать людям возможность успокоиться, завершить эту реформу — с умом и лучшими объяснениями. Должны дискутировать с оппозицией по реформе, но если достигнуть договоренностей не удастся — завершить ее, для чего нас и избрали".

Отреагировали и ведущий раввин сионистского движения Яаков Ариэль и другие раввины Израиля. В частности, отметили: "Призываем правительство приостановить судебную реформу ко Дню независимости, а оппозицию к тому времени также свернуть протесты".

Генеральный инспектор полиции Израиля Коби Шабтай: "Полиция уважает право на протест и считает его краеугольным камнем демократической страны, но не допустит беспорядков".

Экскомандующий Военно-воздушными силами Эйтан Бен-Элиаху заявил, что Нетаньяху объявил гражданскую войну.

Экс-премьер-министр Нафтали Беннет подчеркнул, что Израиль находится в большей опасности, чем когда-либо. Также он добавил: "Призываю всех граждан Израиля делать все, что в их силах, но без насилия – кровопролитие недопустимо".

Сотни тысяч человек вышли на протесты в Израиле. Недовольство вызвали попытки правительства провести судебную реформу. Массовые беспорядки начались после того, как премьер решил уволить министра обороны за критику этой реформы.Правительство Биньямина Нетаньяху решило провести реформу, предусматривающую возможность отмены решений Верховного суда голосованием Кнессета, то есть парламента. Этот шаг правительство аргументирует попыткой положить конец судебному произволу. Однако критики реформы убеждают, что такие действия будут оказывать давление на судебную систему и подорвут ее независимость в целом.