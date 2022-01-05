Протесты в Казахстане: митингующие снесли памятник Назарбаеву
Источник:телеграм-канал "Раньше всех"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу Совбеза и многолетнего руководителя страны Нурсултана Назарбаева. Вслед за этим митингующие решили повалить памятник, который возвели в его честь.
Митингующие решили повалить памятник бывшему президенту, распевая песни. Статую установили еще во времена президентства Нурсултана Назарбаева.
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Снос памятника сопровождают аплодисменты
Памятник Назарбаеву в городе Талдыкорстан установили еще в 2016 году. Однако во время протестов, которые за последние 3 дня охватили почти всю страну, митингующие решили его снести.
На видео видно, что снос памятника бывшему президенту происходит под радостные возгласы, аплодисменты и песни.
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