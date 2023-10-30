Украина вдохновила, а Запад сделал: Путин нашел виновников еврейского погрома в Махачкале

29 октября в Махачкале дагестанцы штурмовали аэропорт в поисках евреев, прибывших на самолете из Тель-Авива. Глава Кремля призвал протестующих воевать в Украине за "благо" палестинцев.

На фоне обострения конфликта между Израилем и палестинскими боевиками в России прошли антисемитские протесты мусульман в поддержку Сектора Газа. Путин заявил, что на акции дагестанцев подстрекали "через социальные сети с территории Украины руками агентуры западных спецслужб".

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Путин предложил свой способ "помощи" палестинцам

30 октября российский диктатор, комментируя происходящее в аэропорту Махачкалы, традиционно обвинил США. По его словам, якобы именно Вашингтон – "корень зла", который стоит "и за трагедией палестинцев, и за бойней на Ближнем Востоке, и за конфликтом в Украине".

Путин отметил, что все мировые несогласия можно решить, воюя в Украине. Именно так, по мнению главы Кремля, мусульмане России могут помочь мусульманам из Сектора Газа.

Также он добавил, что ключом к разрешению конфликта на Ближнем Востоке является создание независимого палестинского государства.

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