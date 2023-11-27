Забастовка перевозчиков: в Польше выдвинули Украине два требования для деблокады границы
Источник:Министерство инфраструктуры Польши
Польские перевозчики продолжают перекрывать движение грузовиков из Украины на четырех направлениях на въезд и выезд. В Варшаве посоветовали Киеву, как разблокировать границу.
В польском правительстве призывают Украину согласиться с условиями протестующих.
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В Польше сказали, как деблокировать границу
Так, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо своему коллеге Александру Кубракову. В нем он предложил план деблокады границы.
Первое – Украина должна отменить электронную очередь, введенную для грузовиков, которые возвращаются в ЕС без груза по крайней мере на двух пунктах пропуска: "Зосин - Устилуг" и "Нижанковичи - Мальховице". Адамчик объяснил, что такая система мешает компаниям выполнять дальнейшие заказы и снижает их конкурентоспособность.
Второе – поляки хотят вернуть разрешения на международные перевозки для украинцев.
Поэтому Адамчик обратился с соответствующей просьбой к европейской комиссарше по транспорту Адины Велян.
Кроме того, Польша планирует поднять вопрос возврата разрешений на международные перевозки для украинских фирм на заседании Транспортного совета ЕС 4 декабря.
Временное ограничение движения на КПП "Угринов – Долгобычув"
В ГПСУ предупредили, что завтра 28 ноября в пункте пропуска "Угринов – Долгобычув" временно ограничат оформление грузовиков и автобусов. Как сообщили польские пограничники, в пункте пропуска "Долгобычув" из-за ремонтных работ не будет электроэнергии с 09:00 до 21:00.
Поэтому пропуск грузовых транспортных средств с полной массой до 7,5 тонн, а также автобусов будет временно приостановлен. Пропуск легковых автомобилей будет производиться в обычном режиме.
Что происходит на границе с Польшей
- 6 ноября польские перевозчики начали протесты на границе с Украиной. С тех пор они блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова", "Рава-Русская - Гребенное". 27 ноября перевозчики начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика – Шегини".
- По состоянию на 26 ноября в очереди в сторону Украины находилось около 3,5 тысяч грузовых транспортных средств.
- Польские митингующие хотят, чтобы с января следующего года для украинских перевозчиков вернули разрешения на грузоперевозки, которые Еврокомиссия отменила в начале полномасштабного вторжения.
- Также поляки требуют запретить регистрацию компании в Польше, если их финансовая деятельность проходит в Украине.
- Кроме того, перевозчики хотят получить доступ к украинской системе "Путь". Это даст им возможность нанимать на работу украинских водителей, беспрепятственно пересекающих границу.
- Президент Зеленский, комментируя блокаду польской границы, отметил, что у Украины есть план, как урегулировать ситуацию. Глава государства добавил, что нужно дать немного времени соседям – и тогда наступит потепление.