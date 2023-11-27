Забастовка перевозчиков: в Польше выдвинули Украине два требования для деблокады границы

Польские перевозчики продолжают перекрывать движение грузовиков из Украины на четырех направлениях на въезд и выезд. В Варшаве посоветовали Киеву, как разблокировать границу.

В польском правительстве призывают Украину согласиться с условиями протестующих.

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В Польше сказали, как деблокировать границу

Так, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо своему коллеге Александру Кубракову. В нем он предложил план деблокады границы.

Первое – Украина должна отменить электронную очередь, введенную для грузовиков, которые возвращаются в ЕС без груза по крайней мере на двух пунктах пропуска: "Зосин - Устилуг" и "Нижанковичи - Мальховице". Адамчик объяснил, что такая система мешает компаниям выполнять дальнейшие заказы и снижает их конкурентоспособность.

Второе – поляки хотят вернуть разрешения на международные перевозки для украинцев.

Поэтому Адамчик обратился с соответствующей просьбой к европейской комиссарше по транспорту Адины Велян.

Кроме того, Польша планирует поднять вопрос возврата разрешений на международные перевозки для украинских фирм на заседании Транспортного совета ЕС 4 декабря.

Временное ограничение движения на КПП "Угринов – Долгобычув"

В ГПСУ предупредили, что завтра 28 ноября в пункте пропуска "Угринов – Долгобычув" временно ограничат оформление грузовиков и автобусов. Как сообщили польские пограничники, в пункте пропуска "Долгобычув" из-за ремонтных работ не будет электроэнергии с 09:00 до 21:00.

Поэтому пропуск грузовых транспортных средств с полной массой до 7,5 тонн, а также автобусов будет временно приостановлен. Пропуск легковых автомобилей будет производиться в обычном режиме.