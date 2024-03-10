Об этом 24 Каналу рассказал бывший член правительства Польши Петр Кульпа, заметив, что оппозиция использует протесты, чтобы показать, что польское правительство якобы не в состоянии контролировать эту ситуацию. Это все происходит на фоне выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся в апреле в Польше.

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Фермеры хотят и в дальнейшем блокировать города и границу. Также, вероятно, что будут еще протесты в Варшаве.

Правительство пытается ослабить поддержку фермеров

Как отметил Кульпа, польское правительство работает над ослаблением поддержки фермеров среди общества. И здесь есть уже положительные результаты. Сначала Туск "вбросил", что может быть полное закрытие границы с Украиной. Это возмутило польский сельскохозяйственный бизнес, который реализует продукцию в Украине. Они заинтересованы в сотрудничестве. А вот проблемы создают именно зерновики.

Параллельно Туск пытается протянуть запрет импорта продукции из России. Латвия была первой страной, которая это сделала. Но она разрешает транзит, а нужно его запретить.

Думаю, мы пиковую точку протестов прошли. Сейчас все будет идти вниз, но вспышки еще будут. Мне кажется, что протестующие теряют поддержку населения. Это видно по опросам. Это значит, что правительство одержит победу и укрепит позиции на результатах выборов. То, что оппозиция поддерживает этот хаос... Это идет частично через профсоюз "Солидарность", где имеет влияние ПиС из прошлой коалиции. У них нет программы. И они пытаются выжить во время выборов,

– сказал Кульпа.

Некоторые протестующие заявляют о намерениях полной блокады границы с Украиной и блокирования главных дорог. Это – недопустимо. Польша уже давно должна была добавить ключевые дороги и перехода в перечень критической инфраструктуры.

Крестьяне еще не понимают, что даже если они заблокируют последнее зерно из Украины, то ничего не изменится. Потому что произошел обвал мировых цен. Прошлый год был нетипичным. Был хороший урожай. Есть уже прогнозы, где пишут, что в этом году зерна и сельскохозяйственной продукции будет меньше, чем в прошлом году. И это напряжение исчезнет,

– отметил Кульпа.

Также важно вытеснить россиян с рынка сельскохозяйственной продукции. Никто не должен покупать у страны-агрессора.

Протесты фермеров в Польше: коротко