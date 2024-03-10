Про це 24 Каналу розповів колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа, зауваживши, що опозиція використовує протести, аби показати, що польський уряд буцімто не в стані контролювати цю ситуацію. Це все відбувається на тлі виборів до органів місцевого самоврядування, які у квітні відбудуться у Польщі.

До теми Чому протестують польські фермери: 2 головні невдоволення

Фермери хочуть і надалі блокувати міста та кордон. Також, ймовірно, що будуть ще протести у Варшаві.

Уряд пробує послабити підтримку фермерів

Як наголосив Кульпа, польський уряд працює над ослабленням підтримки фермерів серед суспільства. І тут є вже позитивні результати. Спершу Туск "вкинув", що може бути повне закриття кордону з Україною. Це обурило польський сільськогосподарський бізнес, який реалізує продукцію в Україні. Вони зацікавлені у співпраці. А-от проблеми створюють саме зерновики.

Паралельно Туск намагається протягнути заборону імпорту продукції з Росії. Латвія була першою країною, яка це зробила. Але вона дозволяє транзит, хоч треба його заборонити.

Думаю, ми пікову точку протестів пройшли. Зараз все буде йти вниз, але спалахи ще будуть. Мені здається, що протестувальники втрачають підтримку населення. Це видно по опитуваннях. Це значить, що уряд здобуде перемогу і укріпить позиції на результатах виборів. Те, що опозиція підтримує цей хаос… Це йде частково через профспілку "Солідарність", де має вплив ПіС з минулої коаліції. У них немає програми. І вони намагаються вижити під час виборів,

– сказав Кульпа.

Деякі протестувальники заявляють про наміри повної блокади кордону з Україною та блокування головних доріг. Це – неприпустимо. Польща вже давно мала додати ключові дороги та переходу до переліку критичної інфраструктури.

Селяни ще не розуміють, що навіть якщо вони заблокують останнє зерно з України, то нічого не зміниться. Бо стався обвал світових цін. Минулий рік був нетиповим. Був добрий урожай. Є вже прогнози, де пишуть, що в цьому році зерна і сільськогосподарської продукції буде менше, ніж минулого року. І ця напруга зникне,

– зауважив Кульпа.

Також важливо витиснути росіян з ринку сільськогосподарської продукції. Ніхто не має купувати у країни-агресорки.

Протести фермерів у Польщі: коротко