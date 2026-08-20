Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, подчеркнув, что в прошлом году "картонные митинги" разразились впервые, да и тогда на Киев оказывалось давление со стороны западных партнеров, ведь речь шла о коррупции в Украине. На тот момент Зеленский был вынужден быстро реагировать и идти на уступки.

Зеленский трижды переживал кризис, который бил по рейтингу

Президент Украины, как отметил политолог, за последний год пережил три больших кризиса, которые ударяли по его рейтингам и представляли угрозу для него. Он напомнил, что помимо первого "картонного Майдана" состоялась операция "Мидас", которая создала для украинского лидера серьезные проблемы.

Далее Ермака уволили с поста главы Офиса Президента. Тогда Зеленскому пришлось перестроить всю систему управления вокруг себя.

Он это пережил и компенсирует это тем, что он довольно решителен, особенно во внешней политике. То, что Украине удалось на некоторое время весной – в начале лета перехватить инициативу в военных действиях путем ударов СОУ по российскому тылу, рейтингово компенсировало для него ситуацию,

– считает Фесенко.

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По мнению политолога, Зеленский сегодня пользуется поддержкой значительной части населения. Есть часть общества, по его словам, которая относится ко всем этим событиям амбивалентно, то есть противоречиво. Он привел пример недавнего опроса, который показал следующие результаты: 72% критически отнеслись к увольнению Федорова с поста министра обороны, в то же время 59% выразили доверие президенту Зеленскому.

Часть людей до сих пор одновременно доверяет и Зеленскому, и Федорову. Этим и объясняется сложившаяся ситуация, ведь президент это видит. Он потерял в рейтингенемного, несколько процентов. Это не первый раз, такие колебания у него уже были неоднократно. В то же время он сохраняет поддержку как минимум половины украинцев, даже чуть больше,

– озвучил Фесенко.

Это, как пояснил политолог, дает ему основания полагать, что у него есть общественная поддержка, а тех, кто выходит на картонные митинги, он воспринимает как своих противников. Поэтому он не будет идти им навстречу. Если президент пойдет на ультиматумы, то, как отметил Фесенко, это будет означать для него политическое поражение.

У Зеленского другая логика. Он выдвинул на пост министра обороны другого человека, поддержка у Хмары действительно есть. Он боевой генерал, молодой, с хорошей репутацией. Вероятно, голоса за него есть, поэтому и появилось соответствующее представление. Думаю, его кандидатуру утвердят, потому что неопределенность затянулась. В условиях войны это ненормально,

– подытожил Фесенко.

К сведению! 19 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры Евгения Хмары на пост министра обороны Украины и Андрея Сибиги на пост министра иностранных дел.

Политолог подчеркнул, что сегодня главы Минобороны и МИД – это ключевые должности в работе Кабмина, в политической поддержке сопротивления Украины российской агрессии. Он добавил, что Федорову предстоит определиться, как он будет действовать дальше: станет ли он политическим деятелем в оппозиции, или решит заняться бизнесом, или же пойдет по совсем иному пути.