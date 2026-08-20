Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, підкресливши, що торік картонкові мітинги вибухнули вперше, та й тоді був тиск на Київ з боку західних партнерів, адже тема стосувалась корупції в Україні. На ту мить Зеленський був змушений швидко реагувати та йти на поступки.

Зеленський тричі переживав кризу, яка била по рейтингу

Президент України, як зазначив політолог, за останній рік пережив три великі кризи, які вдаряли по його рейтингах та несли загрозу для нього. Він нагадав, що крім першого "картонкового Майдану" відбулась операція "Мідас", яка створила для українського лідера серйозні проблеми.

Далі відбулось звільнення Єрмака з посади голови Офісу Президента. Тоді Зеленському довелося форматувати всю систему управління навколо себе.

Він це пережив і компенсує тим, що він доволі рішучий, особливо у зовнішній політиці. Те, що Україні вдалося на певний час навесні – на початку літа перехопити ініціативу у військових діях шляхом ударів СОУ по російському тилу, рейтингово компенсувало для нього ситуацію,

– вважає Фесенко.

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На погляд політолога, Зеленський має сьогодні підтримку значної частини людей. Є частка суспільства, з його слів, яка ставиться до всіх цих подій амбівалентно, тобто суперечливо. Він навів приклад нещодавнього опитування, яке показало такі результати: 72% поставилися критично до звільнення Федорова з посади міністра оборони, одночасно з цим 59% висловив довіру президенту Зеленському.

Частина людей досі одночасно довіряє і Зеленському, і Федорову. Цим і пояснюється ситуація, бо президент це бачить. Він втратив рейтингово трохи, декілька відсотків. Це не перший раз, такі коливання в нього вже були неодноразово. Водночас він зберігає підтримку щонайменше половини українців, навіть дещо більше,

– озвучив Фесенко.

Це, як пояснив політолог, дає йому підстави вважати, що в нього є суспільна підтримка, а тих, хто виходять на картонкові мітинги він сприймає як своїх противників. Тому він не буде йти на поступки їм. Якщо президент йтиме на ультиматуми, то, як зазначив Фесенко, означатиме для нього політичну поразку.

У Зеленського інша логіка. Він подав на посаду міністра оборони іншу людину, підтримка Хмари дійсно є. Він бойовий генерал, молодий, з гарною репутацією. Ймовірно, голоси за нього є, тому і з'явилось відповідне подання. Думаю, його кандидатуру підтвердять, бо невизначеність затягнулася. В умовах війни це ненормально,

– підсумував Фесенко.

До відома! Верховна Рада 19 серпня підтримала кандидатури Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України й Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ.

Політолог наголосив, що сьогодні очільник Міноборони й МЗС – це ключові посади в роботі Кабміну, в політичному забезпеченні спротиву України щодо російської агресії. Він додав, що Федорову треба буде визначатися, як він діятиме далі: чи буде політичним діячем в опозиції, чи вирішить займатися бізнесом, чи піде геть по іншому шляху.