Протесты под Лаврой: полиция взялась за священнослужителя, напавшего на журналистов

Около Киево-Печерской лавры один из монахов УПЦ МП повредил технику журналистов. Дознаватели полиции Киева сообщили ему о подозрении за препятствование журналистской деятельности.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест сроком до 6 месяцев или до 3 лет ограничения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Интересно Могут находиться незаконно: в Минкульте рассказали о гражданских на территории Лавры

Священник набросился на журналистов

На территории Киево-Печерской лавры 30 марта во время съемки сюжета один из священнослужителей УПЦ МП повредил оборудование оператора.

Сотрудники Печерского управления полиции вместе с аналитиками столичного главка задокументировали это событие и начали досудебное расследование.



Священник набросился на журналистов / Фото полиции Киева

Они установили, что во время работы съемочной группы представитель духовенства вырвал у оператора микрофон и сломал крепеж на камере.

Дознаватели территориального подразделения при процессуальном согласовании окружной прокуратуры сообщили 41-летнему мужчине о подозрении в "препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов".



Нападающему сообщили о подозрении / Фото полиции Киева

Стоит прочесть Выселение УПЦ МП из Лавры: Медведев вспомнил об апокалипсисе и угрожает Зеленскому судом Божьим

Что происходит в Киево-Печерской лавре