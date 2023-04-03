Протесты под Лаврой: полиция взялась за священнослужителя, напавшего на журналистов
Источник:полиция Киева
Около Киево-Печерской лавры один из монахов УПЦ МП повредил технику журналистов. Дознаватели полиции Киева сообщили ему о подозрении за препятствование журналистской деятельности.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест сроком до 6 месяцев или до 3 лет ограничения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
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Священник набросился на журналистов
На территории Киево-Печерской лавры 30 марта во время съемки сюжета один из священнослужителей УПЦ МП повредил оборудование оператора.
Сотрудники Печерского управления полиции вместе с аналитиками столичного главка задокументировали это событие и начали досудебное расследование.
Священник набросился на журналистов / Фото полиции Киева
Они установили, что во время работы съемочной группы представитель духовенства вырвал у оператора микрофон и сломал крепеж на камере.
Дознаватели территориального подразделения при процессуальном согласовании окружной прокуратуры сообщили 41-летнему мужчине о подозрении в "препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов".
Нападающему сообщили о подозрении / Фото полиции Киева
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Что происходит в Киево-Печерской лавре
- Священники УПЦ МП еще 29 марта должны были покинуть территорию Киево-Печерской Лавры. Однако они до сих пор там остаются, и даже 2 апреля митрополит УПЦ МП Онуфрий провел в Лавре воскресную службу.
- Комиссию Министерства культуры, которая должна проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", дважды не пустили в лавру священники и верующие УПЦ МП.
- По информации РБК-Украина, поэтому полиция Киева открыла уголовное производство по статье о незаконном удержании религиозных святынь.
- Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис рассказала, что расследование началось по заявлению комиссии Министерства культуры о недопуске на территорию Лавры.
- Накануне Шевченковский суд избрал Паше "Мерседесу" меру пресечения 60 дней под домашним арестом.
- Стоит заметить, что вечером 1 апреля в Киево-Печерскую лавру в который раз пришли несколько сотен человек с украинскими флагами и плакатами, на которых были надписи, осуждающие деятельность УПЦ МП.
- В то же время монахи московской церкви провели у входа в Киево-Печерскую лавру молебен, к которому привлекли около 150 человек. Они пытались перекричать активистов.