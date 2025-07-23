Люди имели право выйти, но этого ждали россияне, – Клименко высказался о протестах

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал протесты против закона 12414, которые всколыхнули украинские города. По его словам, правонарушений зафиксировано не было, однако россияне ждали возможности воспользоваться этим.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Клименко во время встречи с медиа.

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Что Клименко говорит о протестах?

Игорь Клименко заявил, что люди имели право выходить на улицы и все прошло "спокойно и мирно".

И вы увидели реакцию Национальной полиции по Украине. Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране,

– подчеркнул он.

Однако, по словам главы МВД, война – это другое дело. Министр предположил, что вечером 22 июля россияне ждали возможности воспользоваться акциями.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект о фактическом уничтожении антикоррупционных органов Украины – НАБУ и САП. После этого в Киеве, Днепре, Львове и других городах Украины граждане вышли на протесты.

Вечером того же дня, несмотря на общественное возмущение, скандальный законопроект №12414 подписал Владимир Зеленский.

Уже на следующий день в вечернем обращении президент Украины заявил, что он предложит Верховной Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. По словам Зеленского, этот законопроект "обеспечит силу системе правопорядка".