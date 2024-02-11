В России набирают силу протесты родственников мобилизованных солдат, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны оценили развитие протестного движения в России за демобилизацию российских солдат. Эксперты отметили, что протесты состоялись уже в крупнейших городах страны-агрессора.

Аналитики отметили, что подобные собрания зафиксированы в таких российских городах, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург. Это движение пытается активно цензурировать Кремль.

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В России распространяются протестные движения родственников мобилизованных

Эксперты отметили, что протесты родственников мобилизованных россиян продолжаются несмотря на попытки Кремля цензурировать их и подавить любое общественное движение.

В частности, 10 февраля российские оппозиционные издания "Сота" и "Mobilization News" опубликовали кадры, на которых видно, как участники российского общественного движения "Путь домой" кладут цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, призывая к демобилизации своих родных.

Кроме того, оппозиционные российские издания писали, что участники движения "Путь домой" также посетили предвыборный штаб кандидата в президенты России Владислава Даванкова в Москве, передав его команде письма с просьбой о демобилизации.

Также российские власти пытались цензурировать акцию протеста "Пути домой" у Могилы неизвестного солдата в Москве на Манежной площади.

Эксперты Института изучения войны отметили, что попытки Кремлевской власти цензурировать и дискредитировать общественное движение "Путь домой" подчеркивают их отчаянное желание Кремля закрыть эти движения, особенно накануне выборов президента России в марте 2024 года.

В России зародилось движение "Путь домой"