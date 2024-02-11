В России набирают силу протесты родственников мобилизованных солдат, – ISW
Источник:ISW
Аналитики американского Института изучения войны оценили развитие протестного движения в России за демобилизацию российских солдат. Эксперты отметили, что протесты состоялись уже в крупнейших городах страны-агрессора.
Аналитики отметили, что подобные собрания зафиксированы в таких российских городах, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург. Это движение пытается активно цензурировать Кремль.
Интересно Заговор или революция: как российские элиты могут предать Путина
В России распространяются протестные движения родственников мобилизованных
Эксперты отметили, что протесты родственников мобилизованных россиян продолжаются несмотря на попытки Кремля цензурировать их и подавить любое общественное движение.
В частности, 10 февраля российские оппозиционные издания "Сота" и "Mobilization News" опубликовали кадры, на которых видно, как участники российского общественного движения "Путь домой" кладут цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, призывая к демобилизации своих родных.
Кроме того, оппозиционные российские издания писали, что участники движения "Путь домой" также посетили предвыборный штаб кандидата в президенты России Владислава Даванкова в Москве, передав его команде письма с просьбой о демобилизации.
Также российские власти пытались цензурировать акцию протеста "Пути домой" у Могилы неизвестного солдата в Москве на Манежной площади.
Эксперты Института изучения войны отметили, что попытки Кремлевской власти цензурировать и дискредитировать общественное движение "Путь домой" подчеркивают их отчаянное желание Кремля закрыть эти движения, особенно накануне выборов президента России в марте 2024 года.
В России зародилось движение "Путь домой"
- Осенью 2023 года в России возникло оппозиционное общественное движение под названием "Путь домой". Это движение организовали родственники российских военнослужащих, которые выразили недовольство условиями, в каких находятся их мужья на фронте.
- Сначала россиянки воздерживались от критики президента страны-агрессора и его политики, однако постепенно движение заняло более радикальную позицию в этом вопросе. Сейчас эти женщины горячо выступают за полную демобилизацию своих мужчин, прямо адресуя свои претензии лично Владимиру Путину.
- 3 февраля, в знак солидарности, жены мобилизованных российских солдат в очередной раз собрались на митинг в центре Москвы, требуя возвращения своих мужей. В то время как предыдущие протесты подобного характера постоянно игнорировались властями, этот раз силы безопасности задержали журналистов, которые документировали действия движения "Путь домой".