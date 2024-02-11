Аналітики наголосили, що подібні зібрання зафіксовано у таких російських містах, як Москва, Санкт-Петербург, Владивосток та Єкатеринбург. Цей рух намагається активно цензурувати Кремль.

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У Росії ширяться протестні рухи родичів мобілізованих

Експерти зазначили, що протести родичів мобілізованих росіян тривають попри спроби Кремля цензурувати їх та придушити будь-який громадський рух.

Зокрема, 10 лютого російські опозиційні видання "Сота" та "Mobilization News" опублікували кадри, на яких видно, як учасники російського громадського руху "Шлях додому" кладуть квіти та збираються біля пам'ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі, закликаючи до демобілізації своїх рідних.

Крім того, опозиційні російські видання писали, що учасники руху "Шлях додому" також відвідали передвиборчий штаб кандидата в президенти Росії Владіслава Даванкова в Москві, передавши його команді листи з проханням про демобілізацію.

Також російська влада намагалася цензурувати акцію протесту "Шляху додому" біля Могили невідомого солдата в Москві на Манежній площі.

Експерти Інституту вивчення війни наголосили, що спроби Кремлівської влади цензурувати та дискредитувати громадський рух "Шлях додому" підкреслюють їхнє відчайдушне бажання Кремля закрити ці рухи, особливо напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року.

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