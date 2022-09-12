Впервые за 22 года в россии начали массово винить путина, – Денисенко

Из-за военных провалов в Украине в россии все больше возникают оппозиционные настроения среди населения. Более того, под удар попадает и сам глава кремля владимир путин.

россияне начали понимать, что власть в москве их обманывает и что война против Украины не будет быстрой. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Советник главы МВД отметил, что на сегодняшний день все еще нельзя говорить о сложившемся оппозиционном движении в россии, однако уже видны "первые проблески".

Впервые за 22 года массово в комментах начали писать о путине. Такого не было никогда, чтобы лично винили. Его молчание этому способствует. Открытие "чертового колеса" в москве во время одного из самых больших провалов армии россии за последние 100 лет – ему этого многие не простят,

– объяснил Денисенко.

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По его словам, градус напряжения будет только расти, так как информация обычно работает "по накоплению".

"Будем надеяться, что и благодаря ВСУ у них начнет что-то меняться в головах... Они впервые начали массово понимать, что эта война не может быть надолго. россияне поняли, что им врут. У них начала образовываться эдакая "оппозиция" из ультранационалистов", – добавил чиновник.

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По его мнению, речь идет о пропагандистах, желающих прорваться в "высшую лигу" российской политики.

"Пока лидерами этой "оппозиции" являются соловьев и симоньян, которые не просто хотят быть рупорами, а войти в политику, заняв место условного жириновского", – резюмировал Денисенко.

Контрнаступление ВСУ: что известно

После прорыва Сил обороны Украины на Харьковском направлении российское командование пытается любым способом остановить продвижение украинских подразделений. Чтобы не допустить критического обрушения фронта, в генштабе россии решили перебрасывать на горячие направления 18 и 19-летних срочников, которых только что призвали на военную службу.

В Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что врага удалось выбить из еще более 20 населенных пунктов. Пока их берут под полный контроль. Кроме того, на освободившихся территориях проводят стабилизационные мероприятия.

Также украинские защитники уже зашли в пограничный с россией Волчанск в Харьковской области.

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