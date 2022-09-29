"Удар по доверию путина": начали ли россияне понимать, что в Украине война, а не "спецоперация"
В россии люди начинают понимать, что в Украине не происходит никакой "спецоперации", а идет настоящая война. Это подрывает доверие к путину и порождает ненависть к нему, что интересно, в основном среди российской элиты.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Ранее сообщалось о том, как оккупантам советуют бинтовать раны лавашем.
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Значительный удар по доверию к путину
Гудков отметил, что в россии был нанесен значительный удар по доверию к путину от тех, кто его поддерживал. Возможно, эти люди не в агрессивной форме поддерживали войну, но считали, что она допустима. Сейчас часть этих людей меняет свое отношение к войне.
Процесс смены общественного сознания идет несомненно. Вопрос только в темпах и массовости этого протеста, однако можно говорить о миллионах, а то и десятках миллионов людей,
– отметил российский оппозиционный политик.
Он добавил, что в стране сейчас ситуация полной растерянности и начавшейся. Ощущение того, что подкрадывается крушение, всюду.
Гудков о том, начали ли россияне понимать, что в Украине война, а не "спецоперация": смотрите видео
Негативные настроения и ненависть к путину
Российский оппозиционный политик продолжил, что в российском обществе накопилось достаточно негативных настроений и даже ненависти к путину. К тому же, среди элиты, а не простых людей. Однако власти пока контролируют ситуацию, имеют достаточно силы для жестких притеснений.
"Пока нет во власти вибраций и колебаний. Этот фактор сдерживает. Власть демонстрирует определенное единство", – подчеркнул он.
По мнению Гудкова, как только начнутся эти колебания, а также определенные разрушительные процессы среди силовиков, тогда народ и получится. Сейчас он этого сделать не может, потому что ему противостоит гигантская армия более 1 миллиона человек с огромными полномочиями. Справиться с ней народ сейчас не в состоянии.
Как только начнутся процессы внутри самой системы, армии, органов власти, как только они ослабнут, вот тогда все и начнется.
– подытожил российский оппозиционный политик.
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