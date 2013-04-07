Разрушитель, который думает, что спасает мир: изменят ли протесты политику Трампа

По всей территории США и в некоторых европейских городах проходят массовые акции протеста, которые называются Hands Off, против политики Трампа и его советника Илона Маска. Но они вряд ли приведут к каким-то существенным изменениям в американской политике.

На что повлияют протесты в США, и как Трамп к ним относится

В США были запланированы 1 200 демонстраций по всей стране. Их организовала коалиция из более 150 групп, среди которых – правозащитники, профсоюзы, ЛГБТК+ активисты. К чему это все может привести – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Участники протестовали из-за сокращения федеральных рабочих мест, закрытия офисов социального обеспечения, уменьшение защиты прав трансгендеров, сокращение финансирования здравоохранения, депортации иммигрантов и вообще всего плохого, что уже успел наделать Трамп. Вы наверняка слышали, что украинцам также пришли письма-счастье, в которых писали, что у них есть неделя на выезд из США. А потом было: "Ой, ошиблись, не туда отправили".

У Трампа уже есть целая кнопка на телефоне под названием "обвинить демократов". Судя по всему, он нажимает ее чаще, чем ты откладываешь утром будильник. Риторика типа "это все проплаченные либералы, Сорос заказал, активисты из тиктока, которые не знают, где расположен Техас" – это уже давно шаблон не только Трампа, но и России.

Команда Трампа может называть протесты театром для CNN, и никто даже бровью не поведет. Это как оправдание по умолчанию – если есть массовый протест, значит кто-то его точно подстроил и, скорее всего, это демократы. Не может же народ быть сам по себе недовольным. Как быть недовольным Трампом?

Даже если на марш выйдет миллион бабушек с плакатами "Оставьте наши пенсии", найдется кто-то из трампистов, кто скажет, что они все это делают ради бесплатных пончиков и фото в New York Times.

Команда Трампа реагирует на протесты быстро, шумно и с чувством глубокой непричастности к ним. Однако на что-то они таки повлияют, а на что именно – разберемся дальше.

На имидж. Особенно в международной прессе. Картинки тысяч людей с плакатами типа "Руки прочь от наших прав" выглядят очень демократично и драматично особенно на фоне заявлений правительства: "Все хорошо, вы просто ничего не понимаете. Мы делаем все по плану". Европейцы порадуются, а канадцы покачивают.

На политику это мало повлияет. Если ты думаешь, что Трамп проснется утром, увидит толпу на CNN и скажет: "Ой, надо как-то мягче с этими людьми, надо что-то меняться", – то ты или наивный, или никогда не слышал, как он вообще разговаривает. Трамп скорее воспримет это как повод будет еще более упрямым.

На электорат. Протесты могут подогреть политическую активность, особенно если они будут продолжаться. А еще они могут повлиять на тех, кто сомневается.

На психологическое состояние в стране. Протесты помогают людям понять, что они не одни в этом абсурде. Однако эффект будет не сразу и не такой сильный, как хотелось бы. Зато протест даст возможность толпе почувствовать себя частью чего-то большего.

Именно на промежуточных выборах в Конгресс такие протесты могут иметь хоть какой-то реальный эффект. Президенту все равно, ведь он не уйдет с должности из-за митинга. Он зайдет в соцсети и напишет 26 постов о протестующих. Но Конгресс – это другая история.

Вот как все может произойти – люди, которые в обычный вторник не выйдут даже мусор выбросить, вдруг пойдут голосовать, потому что на этот раз "действительно важно". Протесты – замечательная разминка перед голосованием. Это также мобилизация молодых и прогрессивных, которых трудно заманить на избирательные участки. Если создать у них ощущение катастрофы, то они могут активизироваться.

Возможна замена сил в Палате Представителей, особенно в тех округах, где баланс на лезвии бритвы. Там протесты могут реально раскачать лодку, особенно, если кандидаты используют волну недовольства как повод поиграть в "я вас всех защищу". Должен найтись герой.

Но тут есть огромное "но" – если протесты будут просто шумом без реальной политической стратегии, без кандидатов, без регистрации новых избирателей, то так и останутся уличным контентом для тиктока.

Америка приучена к протестам, как к погоде – сегодня немного митингов, завтра – ясное небо с шансом безразличия. Как-то так.

Что Трамп может натворить за 2 года

За 2 года до выборов в Конгресс Трамп и его команда могут такого натворить, что никакой Конгресс не разберет. Это правда, мой тревожный друг. Два года в американской политике – это геологическая эпоха. Вот только вместо окаменелостей есть решения, от которых потом еще 30 лет все будут разгребать последствия.

Вот несколько способов, как все может пойти в разнос, что ни один Конгресс, даже с прокачанным составом, не поможет.

Заметьте Как простые американцы пострадают от тарифов Трампа

Исполнительные приказы – как из автомата. Трамп, если его не остановить, может выдать указов столько, что голова закружится. Это будет не просто "заберем норму вот здесь и вот там", а "разберем федеральное государство по частям и сложим обратно так, как будто инструкцию потеряли". Даже, если Конгресс скажет, что так нельзя, и найдется несколько лишних штатов, то придется годами через суды это отменять.

Судебная система в США практически принадлежит Трампу. Команда президента может сказать: "Я хочу построить нефтяную вышку в центре Большого Каньона", – и оспорить это будет очень сложно.

Разгром федеральных агентств. Трамп грозится ликвидировать министерства и заменить чиновников на лояльных. Он уже начал это делать.

Это то же, как бы ты заменил врачей в больнице на своих друзей, потому что они умеют на глаз определять температуру тела, а потом тем глазом пиво открывать. Даже если со временем придут нормальные люди, то восстанавливать придется годами, а иногда даже с нуля.

Что касается международных отношений, то здесь есть логика сжечь и потом заново строить. Два года – это более чем достаточно, чтобы перессориться с союзниками. Как показывает практика, хватит и месяца – выйти из каких-то договоров, обнять диктаторов, пообещать продать Аляску обратно, купить или завоевать Гренландию. Потом пусть Конгресс бегает, гладит всех и говорит: "Извините, у нас снова биполярное правление".

Моральный и правовой прецедент. Если Трамп провернет несколько действительно диких трюков и никто его не остановит – это будет прецедент. Следующие политики смогут сказать: "Ну он же же делал, почему мне нельзя?". Так демократия постепенно превращается в театральное представление без бюджета.

2 года – это более чем достаточно для того, чтобы развалить больше, чем потом можно будет отстроить. А что может Конгресс? Ну, может писать гневные письма, принять резолюцию со своим недовольством, или в лучшем случае все это заблокировать. Но это только в том случае, если они не в меньшинстве и никто не уехал в отпуск на Багамы в день голосования.

Кто может остановить Трампа

Врастать в диван и надеяться, что взрослые все починят – не стоит. Их там уже не осталось. Если протесты не работают (а они в лучшем случае – политический фитнес для души), то Трампу могут помешать несколько сил, и это не супергерои.

Суды. Несмотря на то, что Трамп успел запихнуть в них своих людей, не все судьи в США – ручные хомячки. Но проблема в том, что суды работают медленно. Пока они будут спорить, Трамп может успеть построить забор вокруг конституции или переписать ее.

Конгресс, если в нем сидят не клоуны Трампа. Он может блокировать бюджет, назначения и законы. Проблема – у Конгресса часто хват как у вареной лапши. Если большинство шаткое, то ему просто выкручивают руки.

Госслужащие. Эти серые кардиналы в свитерах, которые сидят в министерствах с 70-х годов, все еще верят в процедуру. Они могут замедлить выполнение указов, саботировать инициативы. Проблема – если Трамп уберет всех несогласных и заменит их на ручных.

СМИ и общественное мнение. Если медиа начнут со всех сторон и последовательно критиковать все, что делает Трамп, то это может изменить отношение выборщиков. Проблема лишь в том:

половина страны верит только одному каналу,

другая половина – устала,

третья – на ютубе смотрит, как делать пончики в микроволновке.

Другие республиканцы. Если вдруг в партии произойдет массовое прозрение, то она может выдвинуть другого кандидата, отречься от Трампа, устроить ему внутрипартийный бойкот и так далее. Но проблема заключается в том, как ждать, что пираты на корабле вдруг решат устроить собрание по этике.

Ну и выборы. Протесты – это хорошо, но если потом те же люди в день голосования сидят дома, потому что "все равно ничего не изменится", то поздравляю – вы сдали зачет по автократии.

Помешать Трампу есть кому, но вопрос в том, кто не будет лениться и действительно захочет что-то сделать. Сейчас большинство просто смотрят на Трампа, как кот на пылесос – со страхом, но без особого плана.

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Как США могут развалиться

Развалиться США не так просто, но и нерушимой крепостью они больше не являются. Развалиться в стиле СССР – это не тот жанр. У США все еще есть доллар, армия, голливудская машина промывки мозгов и Starbucks в каждой дыре. Центр пока держится.

Однако расслаивание и внутренний распад – это реальная угроза типа как фрукт, который снаружи целый, а внутри уже гниет и обсуждает враждебные поправки к конституции.

Как это может выглядеть?

Ползучая конфедерализация. Некоторые штаты – особенно синие, типа Калифорнии, Нью-Йорка, Массачусетса – начинают жить по своим правилам, наплевав на федеральные установки. Ваш президент отменил защиту ЛГБТ? Ну ок, у нас тут свои законы, кайфуем.

Федеральный центр становится кем-то вроде дяди на семейном собрании, который вечно лезет, но никто его не слушает.

Правовая шизофрения. Что законно в одном штате – запрещено в другом (аборты, оружие, учебники истории). Это уже происходит, но дальше будет еще веселее. Скорее всего, мы доживем до того, что одна часть страны будет праздновать День равенства, а другая – день спасения от сатанинской педагогики или чего-то подобного.

Неформальный раскол общества. США все больше напоминают две страны в одной, которые не могут терпеть друг друга. Это как соседняя комната в общежитии – вроде тоже граждане, но ты бы их не пустил даже погреться у камина. Так, радикалы начнут втирать: "А может выйти из состава?". Типа Техаса или Калифорнии, которые иногда шутят об этом. В условиях хаоса и финансового кризиса кто-то может решить, что пришло время перезагрузить федерацию без остальных.

Развалятся? Нет, не как страна. Но расползтись морально, институционально и политически в принципе могут. Скорее всего, США станут менее едиными, менее управляемыми, более похожими на плохо пошитую федерацию, где каждый штат играет на своей дудке, а центральная власть то кричит в микрофон, то отключается от зум-звонка.

Так что не жди яркого апокалипсиса, а медленного и вязкого распада как батарейка, которая вроде бы работает, но лампочка уже мигает.

Трамп – идеальный полезный разрушитель для России

Ну а Кремль пока открывает шампанское. Это моральная победа, ведь любимое развлечение кремлевской пропаганды – это показывать, что в США тоже бардак, а демократия – это фикция, пока в России – "стабильность".

Чем больше Америка будет решать свои внутренние проблемы, тем меньше у нее будет энергии, чтобы следить за Россией. Чем громче в США трещат швы, тем тише звучат упреки в адрес Москвы. Это логично.

Шпион ли Трамп? Есть три версии, выбирай ту, которая ближе к твоему уровню доверия реальности.

Трамп действительно агент. Он работает на Кремль. Его миссия – разрушить США изнутри. Однако это требует уровня дисциплины, которого у Трампа нет, а потому вряд ли это правда. Трамп не агент, но он идеален для России. Не потому, что он шпион, а потому что он прекрасно разрушает все сам – по зову сердца и своего эго. Россия в то время решает не мешать, потому что Трамп все делает правильно. Она лишь подбрасывает еще несколько идей. Трамп просто не думает о последствиях. Он хочет быть влиятельным и быть в новостях. Все остальное – побочные эффекты. Россия, Китай, Гренландия – просто фон для его шоу. Такая ситуация – настоящая угроза. Не шпион, а нарцисс без тормозов за рулем ядерной державы – это все-таки не шутки.

Скорее всего, Трамп – не агент ФСБ или другой структуры. Да, он полезен Путину в своих решениях, да, его действия объективно ослабляют США. Но нет, он вряд ли ходит на собрания ФСБ и пишет доклады. Он просто идеальный полезный разрушитель, который при этом думает, что спасает мир.

Самая большая ирония в том, что в России любят верить, что Запад строит заговоры, а тут человек сам делает все, что Кремлю и не снилось. Американская демократия – очень мощная вещь, но даже она не застрахована от того, чтобы не взять в руки лом и начать себя им ковырять.

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