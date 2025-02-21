Не только против Трампа: в американских мегаполисах проходят протесты

В Соединенных Штатах вспыхнули митинги против нового президента и его политики. Протестующих разгневали заявления Дональда Трампа и Илона Маска.

Чем Трамп и Маск разгневали граждан Штатов, подробно рассказал 24 Каналу бизнесмен, визионер, идеолог технологии Blockchain и искусственного интеллекта Марк Гинзбург. К слову, американцы массово вывешивают черные флаги США как протест против политики нового президента и чрезмерной власти. В соцсетях акцию уже поддержали тысячи американцев.

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Митинги не только антитрамповские

Митинги состоялись в ряде миллионных мегаполисов США, в частности Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Бостоне, Орландо и других.

Участники митингов выступали против ужесточения иммиграционной политики и сокращения федеральных расходов. Марш сопровождался криками: "Никаких королей в день президента", "Илон Макс должен уйти" и тому подобное.

Впрочем, визионер заметил, что не надо преувеличивать роль и массовость этих протестов. Ведь на самом деле в этих городах собралось около сотни протестующих, редко их количество достигало тысяч.

Учитывая, что в стране 350 миллионов жителей, а города, в которых они происходили, это миллионные мегаполисы, то эти митинги достаточно локальные,

– сказал Гинзбург.

Протесты подают как антитрамповские, но, по словам идеолога технологии Blockchain, большинство из них были направлены против Илона Маска, фигура и новая должность которого раздражает значительную часть американцев.

Миллиардер возглавил Департамент эффективности правительства. Эта структура предусматривает проведение структурной реформы правительства. К примеру, сейчас этот департамент занимается перераспределением федерального бюджета.

Однако из-за чрезвычайных полномочий и руководителя в лице Илона Маска американцы воспринимают этот орган как угрозу демократии. В то же время Маск отшучивается, что это угроза не демократии, а бюрократии.

К слову, организатором снова выступило движение #50501, которое призывает провести 50 протестов во всех 50 штатах в один день.