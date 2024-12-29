Это бесит "банду": что происходит в Грузии после "инаугурации" Кавелашвили

Саломе Зурабишвили 29 декабря покинула администрацию президента Грузии. В 11 часов началась инаугурация "президента" Михеила Кавелашвили. В то же время на улицах проходило две акции протеста.

Количество протестующих не уменьшается. Об этом 24 Каналу рассказал грузинский журналист Иракли Таблиашвили.

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Акции протеста продолжаются

Иракли Таблиашвили отметил, что в 11 часов 29 декабря состоялась церемония "инаугурации" Михеила Кавелашвили. В то же время выступила Саломе Зурабишвили, которая покинула резиденцию президента страны. Она заявила, что будет выполнять функции президента без резиденции, выйдет на улицы и ежедневно будет иметь встречи с народом, с избирателями, ездить в регионы. Кроме того, Зурабишвили будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января.

"Инаугурация" Кавелашвили проходила в помещении парламента Грузии. Это необычный случай, ведь раньше все инаугурации проходили в людных местах, не в закрытых помещениях.

Гостей, то есть иностранных партнеров, послов, западных организаций на "инаугурации" не было. Там присутствовала партия "Грузинская мечта", некоторые представители министерства обороны. В частности, мероприятие посетил экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который отказался от депутатского мандата, но является главой правящей партии.

Уже примерно в 12 – 13:30 проходила акция протеста на проспекте Руставели и на еще одной локации. Полицейские начали арестовывать некоторых демонстрантов.

На Руставели продолжаются акции протеста. Количество протестующих не уменьшается. Я предполагаю, что это и бесит Иванишвили и его пророссийскую "банду". Могу заверить, что они не прогнозировали такой мирный выход из администрации президента Саломе Зурабишвили. Они думали, что она останется несмотря на их законы,

– сказал журналист.

По его словам, никто не знает, сколько продлятся протесты. Возможно, нужно будет еще несколько месяцев, чтобы в Грузии назначили досрочные выборы весной 2025 года.