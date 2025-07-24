Россия использует протесты в Украине для подрыва легитимности и препятствования помощи, – ISW

Россия использует внутренние протесты в Украине как инструмент влияния, чтобы усилить свою пропагандистскую риторику, направленную на подрыв легитимности Украины и уменьшение поддержки со стороны Запада.

Российские чиновники и пропагандисты используют протесты для продвижения уже действующих кремлевских нарративов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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Как Россия использует протесты в Украине?

По данным ISW, Россия стремится показать украинское правительство коррумпированным и нелегитимным, чтобы повредить дальнейшей поддержке Украины со стороны союзников. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже обвинил Киев в похищении денег у США и ЕС.

В комментариях пропагандистам российские депутаты заявляли, что украинцы, которые протестуют против скандального закона №12414, выступают против продолжения войны, Владимира Зеленского и правительства, которого считают коррумпированным.

Они отмечали, что этот закон защищает чиновников, которые разворовывали западные средства, предназначенные для военной помощи. Некоторые российские деятели заявляли, что Запад должен "заменить" Зеленского, повторяя старые российские нарративы.

Такие заявления, согласно обнародованной информации, подрывают автономию Украины и призывают к смене режима, и повторяли частые обвинения в том, что Зеленский и украинское правительство является "неонацистами".

Центральная тема российских нарративов вокруг протестов – утверждение о том, что украинские чиновники разворовывают западную военную помощь – не отражает реальности того, что очень мало средств, которые Запад выделил Украине – это средства, которые Украина тратит сама,

– говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что в основном средства США, которые выделяют Украине, тратят в пределах США. Также значительная часть помощи финансирует деятельность, связанную с войной, в частности обучение военных и разведывательную поддержку.

Отмечают, что вышеупомянутые протесты не являются антивоенными, но российские комментаторы подают их как выступления против Зеленского и войны, чтобы создать выгодный для России информационный эффект, в частности на поле боя.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект о фактическом уничтожении антикоррупционных органов Украины – НАБУ и САП. После этого в Киеве, Днепре, Львове и других городах Украины граждане вышли на протесты.