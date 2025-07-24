Російські високопосадовці та пропагандисти використовують протести для просування вже чинних кремлівських наративів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Удар по історичному центру Одеси: як росіяни виправдали нічну атаку

Як Росія використовує протести в Україні?

За даними ISW, Росія прагне показати український уряд корумпованим та нелегітимним, щоб зашкодити подальшій підтримці Україні з боку союзників. Речник Кремля Дмитро Пєсков вже звинуватив Київ у викраденні грошей у США та ЄС.

У коментарях пропагандистам російські депутати заявляли, що українці, які протестують проти скандального закону №12414, виступають проти продовження війни, Володимира Зеленського та уряду, якого вважають корумпованим.

Вони наголошували, що цей закон захищає чиновників, які розкрадали західні кошти, призначені для військової допомоги. Деякі російські діячі заявляли, що Захід повинен "замінити" Зеленського, повторюючи старі російські наративи.

Такі заяви, згідно з оприлюдненою інформацією, підривають автономію України та закликають до зміни режиму, та повторювали часті звинувачення в тому, що Зеленський та український уряд є "неонацистами".

Центральна тема російських наративів навколо протестів – твердження про те, що українські чиновники розкрадають західну військову допомогу – не відображає реальності того, що дуже мало коштів, які Захід виділив Україні – це кошти, які Україна витрачає сама,

– ідеться у звіті.

Аналітики наголошують, що здебільшого кошти США, які виділяють Україні, витрачають в межах США. Також значна частина допомоги фінансує діяльність, пов’язану з війною, зокрема навчання військових та розвідувальну підтримку.

Наголошують, що вищезгадані протести не є антивоєнними, але російські коментатори подають їх як виступи проти Зеленського й війни, щоб створити вигідний для Росії інформаційний ефект, зокрема на полі бою.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо фактичного знищення антикорупційних органів України – НАБУ та САП. Після цього в Києві, Дніпрі, Львові та інших містах України громадяни вийшли на протести.